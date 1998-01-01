Туристы снова интересуются вакцинацией от коронавируса в Таиланде

Как сообщает АТОР, в Таиланде возобновилась бесплатная антиковидная прививочная кампания на фоне ожидаемого роста турпотока из Китая. Вакцинироваться могут как местные жители, так и туристы, и спрос на эту услугу у россиян есть. Туроператоры готовы предлагать клиентам ее в Таиланде при наличии запросов.

Вакцинация в Таиланде (вакцина Pfizer) проводится бесплатно для местных жителей и иностранцев с начала пандемии. Спрос на эту услугу со стороны в том числе российских туристов был тогда огромным.

После того, как распространение вируса пошло на спад и были отменены все ковидные ограничения, массовая потребность в вакцинации отпала. И вот сейчас в Таиланде вновь запускают кампанию по вакцинации.

Как сообщает АТОР, с одной стороны, можно предположить, что данная тема для туристов уже не актуальна. Но это не совсем так. Судя по многочисленным чатам, объединяющим туристов, уже отдыхающих или только собирающихся в Таиланд, предложение о бесплатной вакцинации в Таиланде, интересует многих россиян.

Турагенты подтверждают. «Как ни удивительно это сейчас звучит, но, бывает, что мы получаем запросы от туристов, касающиеся вакцинации в Таиланде. И я бы не сказал, что это бывает редко», – рассказал директор турагентства из Подмосковья.

Туроператоры, в свою очередь, говорят о том, что интерес к вакцинным турам у туристов в целом сохраняется. И речь не только о Таиланде.

«Некоторым туристам нужна иностранная вакцина для въезда в США, куда до сих пор пускают только привитых, или по каким-то другим причинам. Поэтому, да, интерес к таким турам сохраняется, хотя, конечно, он стал меньше», – рассказали в «Русском Экспрессе».

За зарубежными вакцинами, по словам туроператоров, сейчас едут в основном в Ереван и Стамбул. Но Таиландом в качестве вакцинного направления тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации.

«Если у наших туристов будет такая необходимость, то мы можем добавить в свои таиландские турпакеты услугу сопровождения на вакцинацию. Как некий аналог экскурсии. Такая услуга, если она будет введена, будет включать в себя трансфер до госпиталя и сопровождение таиландского гида, который поможет с заполнением анкеты и коммуникацией с медиками.

Здесь мы, конечно, не говорим о массовом спросе. Все мы понимаем, что туристам в их большинстве этот уже не так важно. Но вот единичные запросы могут быть», – подчеркивают в компании «Интурист».

В компании ПАКС не планируют вводить отдельные вакцинные предложения для туристов. При этом в компании отметили, что, если туристам, отдыхающим в Таиланде, захочется вакцинироваться зарубежной вакциной и потребуется помощь, то, конечно, она будет оказана.

Как отмечает АТОР, туристы могут вакцинироваться в Таиланде совершенно бесплатно. Сделать это можно в государственных больницах и медицинских центрах по всей стране.

Во время пандемии прививки делали и в частных клиниках, торговых центрах. Но теперь спрос ниже, поэтому в последних потребность отпадает.

/TOURBUS.RU