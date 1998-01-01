Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Британская исследовательская компания OAG опубликовала отчет о работе мировых авиаперевозчиков в минувшем году

Японские All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines стали самыми пунктуальными среди крупнейших авиакомпаний в мире в прошлом году, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG, на которую ссылается «Интерфакс».

По ее данным, они выполнили в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут, соответственно 88,8% и 88,1% полетов.

На третьем и четвертом месте находятся латиноамериканские авиаперевозчики LATAM Airlines (85%) и Azul Airlines (84,9%), на пятом — индийская IndiGo (83,5%). Оставшиеся места в десятке занимают американские авиакомпании Delta Air Lines, Alaska Airlines, United Airlines, American Airlines и Spirit Airlines с пунктуальностью 73,2-81,8%.

К крупнейшим OAG относит двадцать авиаперевозчиков с наибольшим количеством рейсов в 2022 году.

Между тем среди всех авиакомпаний первое место по пунктуальности заняла индонезийская Garuda (95,6%), далее следуют южноафриканская Safair (95,3%) и германская Eurowings (95,3%). В топ-5 входят также тайско-малазийская Thai AirAsia (92,3%) и южнокорейская Jeju Airlines (91,8%).

В общем списке ANA и Japan Airlines занимают только шестую и седьмую позиции, LATAM Airlines и Azul Airlines — десятую и одиннадцатую.

В расчеты были включены данные авиакомпаний, которые входят в число 250 крупнейших в мире по величине пассажирооборота (ASK).

"В глобальном масштабе регулярность выполнения рейсов выходит на уровень, который последний раз наблюдался перед пандемией, поскольку перевозчики работают над решением операционных проблем и сокращением задержек, — полагает главный аналитик OAG Джон Грант. — Уверенность в восстановлении индустрии пассажирских перевозок растет, так как авиакомпании размещают новые заказы на самолеты, объявляются новые маршруты, а проблемы с занятостью, похоже, ослабевают".

Исследовательско-аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в сфере путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание авиакомпаний и аэропортов.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией