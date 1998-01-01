Турист в Петербурге: молодой, семейный, образованный

Молодой, семейный, образованный – таков усредненный портрет среднестатистического петербургского туриста 2022 года, согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», аналитического исследования в рамках пилотного проекта городского Комитета по развитию туризма, Аналитического центра при Правительстве РФ и Росстата.

За весь прошлый год Северную столицу посетили свыше 8 млн. туристов. В основном – из регионов России. Путешественников из других стран – около 340 тыс. человек. Вклад туристов в экономику Северной столицы в 2022 году составил 366 млрд руб. – на 57% больше, чем в 2021-м.

Этого удалось достичь благодаря существенному росту количества гостей города и увеличению среднего чека, в том числе за счет большей продолжительности пребывания и повышения интереса к новым точкам притяжения.

Эксперты «Турбарометра» отмечают, что в петербургском турпотоке становится больше молодежи. Примерно две трети россиян, приезжающих к нам, – это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Доля путешественников до 34 лет составляет 38% турпотока.

Статус культурной и интеллектуальной столицы Петербурга подтверждает то, что абсолютное большинство – 82% – гостей города имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Отправляясь в Северную столицу, 86% туристов формируют свои путешествия самостоятельно, пользуясь сервисами бронирования билетов и жилья. Вместе с тем в последнее время увеличилось количество поездок с помощью турфирм, а также корпоративных туров, организованных работодателями.

«Еще одна оптимистичная тенденция – это рост количества семейных туристов. В минувшем году их было больше половины – 51%. К такому результату привела совместная с предприятиями индустрии гостеприимства работа по выводу на рынок новых туристских предложений и по продвижению Петербурга в рамках информационной кампании в других городах. Уверен, это долгосрочный тренд.

Люди все чаще будут посещать Северную столицу с детьми, которые с раннего возраста полюбят город на Неве и в будущем сделают для себя регулярные поездки сюда хорошей традицией.

Наша идея – Петербург не может наскучить, потому что каждый раз он открывается новыми гранями. Во многом этому способствует реализация «Новой туристской географии» – проекта, объединяющего и представляющего туристам новые точки притяжения. Их посещение органично дополняет программу классических петербургских достопримечательностей и позволяет увидеть Северную столицу не только как город-музей, но и как современный, активный мегаполис, который круглый год наполнен интересными, новыми местами и событиями.

Важно, что туристы остаются довольны своим пребыванием в гостеприимном Петербурге – уровень удовлетворенности не опускается ниже 85%», – говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, что наряду с культурно-познавательными и деловыми целями, встречами с друзьями и близкими, в этом году в топ главных причин для посещения города на Неве впервые вошел событийный туризм – можно сказать, что он становится одним из основных генераторов турпотока, - отмечают в Комитете по развитию туризма Северной столицы.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга