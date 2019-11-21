«Аэрофлот» подвел новогодние итоги

Среди наиболее популярных праздничных направлений из Москвы - Петербург, Сочи, Пхукет, Стамбул и Минводы

Как сообщили нам в пресс-службе компании, «Аэрофлот» подвёл итоги перевозок в период новогодних праздников. С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года авиакомпания выполнила 3 115 рейсов и перевезла 476 тысяч пассажиров.

Из них на внутренних линиях было перевезено более 340 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями для путешественников, вылетающих из Москвы, стали:

Санкт-Петербург (20 тыс. пассажиров)

Сочи (13,1 тыс. пассажиров)

Калининград (9,9 тыс. пассажиров)

Екатеринбург (8,9 тыс. пассажиров)

Пхукет (8,9 тыс. пассажиров)

Стамбул (8,7 тыс. пассажиров)

Казань (8,4 тыс. пассажиров)

Минеральные Воды (8,2 тыс. пассажиров)

Владивосток (7,2 тыс. пассажиров)

Дубай (7,1 тыс. пассажиров)

Из Северной столицы чаще всего вылетали в Москву и в Минеральные Воды, а из красноярского хаба — в Москву.

Самый высокий процент загрузки рейсов был зафиксирован на направлениях между Москвой и следующими городами:

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Калининград

Казань

Сочи

Традиционно в новогоднюю ночь путешественников, вылетающих и прилетающих рейсами «Аэрофлота» в Москву, угощали на борту игристым вином и шоколадом.

На 17 рейсах авиакомпании, которые находились в горизонтальном полёте в новогоднюю ночь, прошёл праздничный розыгрыш. Среди 4178 пассажиров разыграли 24 сертификата на бесплатный перелёт туда-обратно экономическим классом в любом направлении маршрутной сети «Аэрофлота».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакломпанией