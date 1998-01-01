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Клиенты туроператора «Джей Стади» заявили об убытках на сумму более 3,4 млн руб.

Туроператор, специализировавшийся на обучении за рубежом, объявил о банкротстве в конце декабря

Клиенты объявившего в конце декабря о прекращении деятельности туроператора «Джей Стади» заявили об убытках на сумму более 3,4 млн рублей, прием заявок на возмещение завершится 19 января, сообщает сегодня пресс-служба страховой компании «Согласие».

«На текущий момент приняты заявления на страховые возмещения в общей сложности на сумму более 3,4 млн руб. Мы продолжаем формировать реестр требований выгодоприобретателей, прием документов завершится 19 января в 23:59 по московскому времени. К 20 января, в соответствии с установленным порядком, реестр будет полностью сформирован», – цитирует пресс-служба директора по андеррайтингу личных видов страхования компании Олесю Сабанову.

Туроператор специализировался на организации обучения и образования за рубежом. В конце декабря на сайте «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам.

Как говорилось на сайте компании, «ООО «Джей Сстали» РТО 014052 сообщает о прекращении туроператорской деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта и выходе из Единого Федерального реестра туроператоров.

За 3 года так и не смогли отправить школьников на языковые программы в Великобританию, США, Ирландию, которых они так ждали с 2019 г. Сначала все страны мира ввели ограничения на поездки из-за ковида, потом в марте 2022 г. резкое закрытие авиасообщения из России по всем нашим направлениям.

Понимая, что невозможно определить, когда сможем возобновить поездки, приняли это сложное решение. Последние три года мы каждый день упрашивали наших клиентов «еще чуть-чуть подождать, и вы полетите». Спасибо вам за терпение, выдержку и что шли навстречу. Извините, что не выполнили обещания.

Все эти годы наши риски как туроператора страховала наш партнёр и одна из самых надежных компаний страховая компания «Согласие», и сейчас мы особенно ценим, как важно было иметь надежного страховщика».

Приказом Минэкономразвития от 26 декабря компания была исключена из Единого федерального реестра туроператоров.

Как сообщалось, гражданская ответственность туроператора «Джей Стади» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в компании «Согласие» на 10 млн руб.

/TOURBUS.RU