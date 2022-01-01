Новости Горячие авиановости Лоукостер Fly Arna начинает рейсы из Еревана в Петербург/ iFly запустит рейсы из Владивостока в Минеральные Воды и Сочи/ Сегодняшний рейс "Аэрофлота" Новосибирск-Пхукет задержан на сутки

Лоукостер Fly Arna начинает рейсы из Еревана в Петербург Армянский лоукостер Fly Arna с 29 января запускает прямые рейсы в Петербург Национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna с 29 января открывает прямые рейсы из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании. Полеты из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Пулково" и обратно будут выполняться три раза в неделю. "Запуском нового прямого рейса в северную столицу России, после Москвы и Сочи, мы предоставляем нашим пассажирам возможности более удобных и доступных путешествий. Мы продолжим расширяться и предоставлять нашим пассажирам все больше возможностей путешествовать чаще и комфортнее", — раcсказала пресс-секретарь авиакомпании Гаяне Антонян. Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" (с 21 января планируются также полеты в "Шереметьево"), в Сочи, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх. iFly в июне запустит прямой рейс из Владивостока в Минеральные Воды Авиакомпания iFly с 10 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Минеральные Воды, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ). Рейсы будут выполняться до 27 сентября 2023 года один раз в неделю (по понедельникам). На маршруте авиаперевозчик задействует широкофюзеляжный самолет А330-200, время в пути составит около 10 часов. В настоящее время прямых перелетов по этому направлению из аэропорта Владивостока нет. Ранее сообщалось, что iFly в начале июня возобновит программу полетов из Владивостока и Хабаровска в Сочи. Прямые перелеты из Хабаровска будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам, из Владивостока — по средам и субботам. iFly открыла перелеты с Дальнего Востока в Сочи в летнем сезоне прошлого года. iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным ЕГРЮЛ на 10 января 2023 года, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%). Сегодняшний рейс "Аэрофлота" Новосибирск — Пхукет задержан на сутки. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Новосибирск — Пхукет (Таиланд) задержан на 22 часа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня, 12 января, в 01 часов 30 минут, однако, предварительно, перенесен авиакомпанией на 23 часа 30 минут. Выполнения рейса ожидают 293 пассажира, из них 50 детей", — говорится в сообщении. Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, - отмечается также в сообщении. /TOURBUS.RU Фото предоставлено авиаперевозчиком

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