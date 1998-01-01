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Россияне могут посещать без виз 118 стран

Россия поднялась на один пункт в рейтинге паспортов Henley&Partners, заняв 49 место

Россия в 2023 году вошла в топ-50 государств с самыми сильными паспортами: ее граждане могут посещать без виз 118 стран мира, следует из обновленного рейтинга национальных паспортов компании Henley&Partners, который цитирует «Интерфакс».

В январе 2023 года первое место в рейтинге по-прежнему занимает Япония, граждане которой могут посещать без визы 193 страны. Второе место делят Сингапур и Южная Корея: с паспортами этих стран можно поехать без оформления виз в 192 страны.

На третьем месте – Германия и Испания, граждане которых могут посетить 190 стран мира. Также в топ-5 вошли Италия (189 стран) и Австрия (188 стран).

Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия заняли шестое место, граждане этих государств могут ездить без виз в 187 стран.

Россия в рейтинге поднялась на один пункт, заняв 49 место. Гражданам страны не нужно заранее оформлять визы для поездок в страны Океании, ряд стран Ближнего и Среднего Востока (Израиль, Катар, ОАЭ, Турция), Азии, большинство стран Карибского бассейна (Куба, Доминиканская Республика), Южной Америки и Африки.

Кроме того, россиянам доступны без виз Босния и Герцеговина, Сербия, Белоруссия, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан.

Последнее место в рейтинге у Афганистана: граждане этой страны могут посетить без визы лишь 27 стран. Чуть выше позиции у Ирака (29) и Сирии (30).

Индекс паспортов компании Henley&Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или получив визу по прибытии.

/TOURBUS.RU