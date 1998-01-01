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12 января
РБК: Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении менеджмента авиакомпании Azur Air
По версии следствия, менеджеры Azur Air дали взятку одному из руководителей Росавиации в виде элитных путевок в Турцию
Как сообщает сегодня РБК, Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air по подозрению в даче взятки. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете и подтвердил источник, знакомый с материалами дела.
По словам знакомого с материалами дела источника РБК, путевки были оформлены через компанию «Анекс Туризм» (работает под брендом Anex Tour), связанную с Azur Air.
В состав путевки входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air, продолжает источник.
1 октября того же года в Azur Air произошла смена руководства: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния (с ним не был продлен контракт) стал Евгений Королев, который с марта 2021 года был директором технического департамента перевозчика.
В пресс-службе Azur Air отказались от комментариев. Представитель Anex Tour сообщил, что запрос РБК относится к компетенции авиакомпании, говорить за которую он «не в праве». РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Росавиации.
В декабре 2020 года суд приговорил г-на Малышева к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 15,5 млн руб.
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