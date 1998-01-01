ЦИФРА НЕДЕЛИ: В минувшем году Сейшелы посетили 30,6 тыс. россиян

Как сообщает АТОР, по данным национального бюро статистики Сейшельских островов, в этой стране по итогам 2022 года насчитали 30 573 визита граждан России, что лишь немногим меньше рекорда 2021 года. При этом каждый десятый посетитель – повторный.

Россия заняла третье место в списке топовых въездных рынков Сейшел, уступив только Франции и Германии.

Национальное бюро статистики Сейшельских островов выпустило годовые данные по турпотоку в страну. Согласно им, на Сейшелы в 2022 году иностранцы совершили 332 068 визитов.

В ТОП-5 въездных рынков Сейшел про итогам 2022 года вошли Германия (44 626 поездок), Франция (44 393 визита), Россия (30 573 визита), Италия (18 394) и ОАЭ (16 918).

Количество российских прибытий на острова оказалось меньше рекордных результатов 2021 года (31 392 визита) всего на 2,4%.

Отметим, что результат 2022 года благодаря наличию прямых рейсов из РФ гораздо больше, чем до пандемии: наибольшее количество прибытий россиян на Сейшелы до 2021 года фиксировалось в 2014 году (14 800 человек). По сравнению с этим допандемийным рекордом на острова в 2022 году приехало на 106% больше россиян.

По данным статистического ведомства Сейшел, 10% прибывших на острова россиян уже отдыхали здесь хотя бы один раз. Больше только у Германии (16%) и ЮАР (12%).

Как напоминает АТОР, на Сейшелы в 2022 году летали из Москвы прямые рейсы «Аэрофлота». Ковидных ограничений для въезда в страну нет.

Сейшелы – люксовое направление отдыха. Новогодние недельные туры на Сейшелы можно было в декабре 2022 года купить минимум за 280-300 тыс. р. на двоих (с перелетом).

В начале 2023 года самый дешевый тур на Сейшелы на 10 дней стоит 237 тыс. р. на двоих.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

