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12 января
ЦИФРА НЕДЕЛИ: В минувшем году Сейшелы посетили 30,6 тыс. россиян
Российские туристы вошли в топ-3 по посещаемости экзотических островов
Как сообщает АТОР, по данным национального бюро статистики Сейшельских островов, в этой стране по итогам 2022 года насчитали 30 573 визита граждан России, что лишь немногим меньше рекорда 2021 года. При этом каждый десятый посетитель – повторный.
Россия заняла третье место в списке топовых въездных рынков Сейшел, уступив только Франции и Германии.
Национальное бюро статистики Сейшельских островов выпустило годовые данные по турпотоку в страну. Согласно им, на Сейшелы в 2022 году иностранцы совершили 332 068 визитов.
В ТОП-5 въездных рынков Сейшел про итогам 2022 года вошли Германия (44 626 поездок), Франция (44 393 визита), Россия (30 573 визита), Италия (18 394) и ОАЭ (16 918).
Количество российских прибытий на острова оказалось меньше рекордных результатов 2021 года (31 392 визита) всего на 2,4%.
Отметим, что результат 2022 года благодаря наличию прямых рейсов из РФ гораздо больше, чем до пандемии: наибольшее количество прибытий россиян на Сейшелы до 2021 года фиксировалось в 2014 году (14 800 человек). По сравнению с этим допандемийным рекордом на острова в 2022 году приехало на 106% больше россиян.
По данным статистического ведомства Сейшел, 10% прибывших на острова россиян уже отдыхали здесь хотя бы один раз. Больше только у Германии (16%) и ЮАР (12%).
Как напоминает АТОР, на Сейшелы в 2022 году летали из Москвы прямые рейсы «Аэрофлота». Ковидных ограничений для въезда в страну нет.
Сейшелы – люксовое направление отдыха. Новогодние недельные туры на Сейшелы можно было в декабре 2022 года купить минимум за 280-300 тыс. р. на двоих (с перелетом).
В начале 2023 года самый дешевый тур на Сейшелы на 10 дней стоит 237 тыс. р. на двоих.
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
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