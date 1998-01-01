Названы регионы-лидеры новогоднего турпотока

В период с 30 декабря по 8 января турпоток по России составил около 10,3 млн человек

Число путешествующих по России туристов и экскурсантов на новогодние каникулы 2023 года превысило 10 млн человек, регионами-лидерами по турпотоку стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В период с 30 декабря по 8 января туристический поток в целом по России, включая экскурсантов, составил порядка 10,3 млн человек.

Лидерами по турпотоку стали Москва, которую посетили более 2 млн человек, что на 8% превышает показатель того же периода 2022 года, Московская область, принявшая 2 млн туристов, Санкт-Петербург, где побывал 1 млн гостей (плюс 7% к прошлому году)», — говорится в сообщении АТОР.

Также в первую десятку вошли Тверская область, принявшая 700 тыс. туристов, что на 21% больше, чем годом ранее, Краснодарский край (430 тыс. туристов, плюс 2%), Липецкая область (330 тыс. туристов, плюс 35%), Вологодская область (213 тыс. туристов, плюс 61%), Тюменская область (200 туристов, плюс 10%), Крым (177 тыс. туристов, минус 33%), Кемеровская область и курорт Шерегеш (170 тыс. туристов, плюс 5%).

Лидерами по динамике роста турпотока стали Вологодская область, принявшая на 61% туристов больше, Ставропольский край (плюс 40%), Липецкая область, где прирост составил 35%, Северная Осетия (плюс 33%).

Наиболее серьезное снижение показал Крым – минус 33%.

Как подчеркивают в ассоциации, цифры по новогоднему турпотоку предоставляют региональные администрации, для некоторых регионов они предварительные.

«Доля организованного туризма продолжает расти. Оценочно организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В прошлом году, по данным АТОР, по России на новогодние каникулы путешествовали 10 млн человек.

«В 2022 году, по наблюдениям аналитиков АТОР, продолжила расти доля организованного туризма. В ряде регионов клиенты туроператоры помогли нарастить поток классических туристов, замещая некоторую убыль количества командировочных.

Оценочно, организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», – отметила Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU

Фото: М.Денисов, пресс-служба Мэрии г.Москвы

