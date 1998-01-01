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11 января
Таиланд с июня введет сбор для прибывающих туристов
Сбор в размере 300 бат пойдет на развитие туристической инфраструктуры
Власти Таиланда планируют в июне ввести сбор в размере 300 бат со всех прибывающих в страну иностранных туристов, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракарн.
«Сбор будет взиматься с прибывающих в страну иностранных туристов. Его размер составит 300 бат (около 620 рублей), доходы от него будут направлены на покрытие медицинских расходов заболевших туристов и развитие инфраструктуры в популярных у иностранных гостей регионах», — цитируют его издание Bangkok Post и «Интерфакс».
Министр уточнил, что иностранцы, имеющие разрешение на работу и пограничные пропуска, будут освобождены от уплаты сбора.
По информации «Интерфакса», власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат. Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено.
Против сбора выступают представители туристического бизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока.
Г-н Ратчакитпракарн добавил, что в 2023 году Таиланд рассчитывает принять 25 млн иностранных туристов. В 2022 году их число составило 11,8 млн. До пандемии коронавируса в 2019 году иностранный турпоток достиг 40 млн прибытий, из которых 1,5 млн были российскими.
Напомним, что как сообщили нам вчера в Туристическом управление Таиланда «королевство продолжает принимать всех иностранных туристов в соответствии с политикой полной открытости для путешественников, актуальной с 1 октября 2022 г.».
Как отмечают в ТАТ, заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда г- н Анутин Чарнвиракул заявил, что «международные путешественники, прибывающие в Таиланд, не обязаны предъявлять доказательства вакцинации». Кроме того, от иностранных туристов не требуется предъявлять результаты теста АТК или ОТ-ПЦР.
В рамках полного открытия для туризма Таиланд также предлагает более длительный период пребывания без визы. С 31 марта 2023 года он увеличивается до 45 дней (с 30 дней) для туристов из стран, имеющих право на безвизовое пребывание, и до 30 дней (с 15 дней) для тех, кто имеет право на получение визы по прибытии.
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
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