Таиланд с июня введет сбор для прибывающих туристов

Власти Таиланда планируют в июне ввести сбор в размере 300 бат со всех прибывающих в страну иностранных туристов, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракарн.

«Сбор будет взиматься с прибывающих в страну иностранных туристов. Его размер составит 300 бат (около 620 рублей), доходы от него будут направлены на покрытие медицинских расходов заболевших туристов и развитие инфраструктуры в популярных у иностранных гостей регионах», — цитируют его издание Bangkok Post и «Интерфакс».

Министр уточнил, что иностранцы, имеющие разрешение на работу и пограничные пропуска, будут освобождены от уплаты сбора.

По информации «Интерфакса», власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат. Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено.

Против сбора выступают представители туристического бизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока.

Г-н Ратчакитпракарн добавил, что в 2023 году Таиланд рассчитывает принять 25 млн иностранных туристов. В 2022 году их число составило 11,8 млн. До пандемии коронавируса в 2019 году иностранный турпоток достиг 40 млн прибытий, из которых 1,5 млн были российскими.

Напомним, что как сообщили нам вчера в Туристическом управление Таиланда «королевство продолжает принимать всех иностранных туристов в соответствии с политикой полной открытости для путешественников, актуальной с 1 октября 2022 г.».

Как отмечают в ТАТ, заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда г- н Анутин Чарнвиракул заявил, что «международные путешественники, прибывающие в Таиланд, не обязаны предъявлять доказательства вакцинации». Кроме того, от иностранных туристов не требуется предъявлять результаты теста АТК или ОТ-ПЦР.

В рамках полного открытия для туризма Таиланд также предлагает более длительный период пребывания без визы. С 31 марта 2023 года он увеличивается до 45 дней (с 30 дней) для туристов из стран, имеющих право на безвизовое пребывание, и до 30 дней (с 15 дней) для тех, кто имеет право на получение визы по прибытии.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

