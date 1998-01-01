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11 января
Глава департамента реализации проектов в сфере турдеятельности Минэкономразвития покинул свой пост
Сослан Абисалов проработал на новом посту всего месяц
Глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Сослан Абисалов покинул пост, временно исполняющим обязанности руководителя стал Дмитрий Веригин, - сообщает "Интерфакс".
"Сослан Русланович по собственному желанию покинул пост директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Веригин Дмитрий Александрович", — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Дмитрий Веригин занимает также пост заместителя директора департамента регионального развития.
Сослан Абисалов возглавлял департамент с момента его создания в декабре 2022 года.
Напомним, в настоящее время за туризм в министерстве экономического развития РФ отвечают два подразделения.
Одно из них – департамент реализации проектов в сфере туристической деятельности, который отвечает за реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование отрасли и осуществляет госнадзор за деятельностью туроператоров.
Второе – департамент развития туризма, в задачи которого входит создание условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках. Им руководит Татьяна Шаршавицкая.
/TOURBUS.RU
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