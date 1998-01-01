Глава департамента реализации проектов в сфере турдеятельности Минэкономразвития покинул свой пост

Сослан Абисалов проработал на новом посту всего месяц

Глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Сослан Абисалов покинул пост, временно исполняющим обязанности руководителя стал Дмитрий Веригин, - сообщает "Интерфакс".

"Сослан Русланович по собственному желанию покинул пост директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Веригин Дмитрий Александрович", — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Дмитрий Веригин занимает также пост заместителя директора департамента регионального развития.

Сослан Абисалов возглавлял департамент с момента его создания в декабре 2022 года.

Напомним, в настоящее время за туризм в министерстве экономического развития РФ отвечают два подразделения.

Одно из них – департамент реализации проектов в сфере туристической деятельности, который отвечает за реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование отрасли и осуществляет госнадзор за деятельностью туроператоров.

Второе – департамент развития туризма, в задачи которого входит создание условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках. Им руководит Татьяна Шаршавицкая.

/TOURBUS.RU