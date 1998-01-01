Flydubai начнет рейсы из Дубая в Петербург

В конце января из Северной столицы будут осуществляться уже 18 рейсов в Дубай в неделю

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, вскоре авиарейсов Дубай – Санкт Петербург станет больше. Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, договорилась с авиакомпанией Flydubai о сотрудничестве и ежедневных рейсах между двумя городами.

Перевозчик станет третьим на маршруте Дубай – Санкт Петербург. Также рейсы между крупнейшим городом ОАЭ и Пулково выполняют авиакомпании Emirates (ежедневно) и «Россия» (четыре раза в неделю).

Всего с конца января 2023 года в аэропорт Пулково будет выполняться по 18 рейсов в неделю из Дубая.

Flydubai имеет широкую международную географию полетов и свяжет Северную столицу через Дубай с другими странами, в том числе крупными азиатскими.

Это стало возможным в том числе благодаря активной реализации Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и участниками индустрии гостеприимства города комплексной туристкой маркетинговой кампании, направленной на привлечение зарубежных туристов из стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Все больше жителей этих территорий интересуются Северной столицей как туристским центром.

Встречи с представителями сферы гостеприимства, информационные туры и презентации Петербурга, проведенные в странах Ближнего Востока, нацелены на привлечение туристов из этого региона, восстановление и дальнейший рост транспортных связей.

Отметим, что арабские туристы — рекордсмены по расходам во время поездок. Так, путешественники из ОАЭ тратят в шесть раз больше, чем средний международный турист. Гости из Эмиратов, как правило, выбирают классические экскурсионные программы и в рамках поездки, предпочитают премиальный сервис (отели, рестораны, такси, шопинг).

Согласно проведенным опросам, многие гости из Объединенных Арабских Эмиратов, побывавшие в Северной столице, планируют сюда вернуться.

Для граждан ОАЭ действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в РФ. В Дубае с 2018 года работает туристский офис Visit Petersburg Middle East.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком