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11 января
В Израиле - новый министр туризма
По мнению нового министра туризма Хаима Каца, уже в этом году въездной турпоток в страну может превысить доковидные показатели
Накануне Нового года в Израиле было приведено к присяге новое правительство под руководством премьер-министра Беньямина Натаньягу. Пост министра туризма в новом правительстве получил Хаим Кац, сменивший на этом посту выходца из России Костантина Развозова.
По данным из открытых источников, Хаим Кац (на фото) - один из «старожилов» израильской политики, он родился в Германии в 1947 году и репатриировался в Израиль в возрасте двух лет в 1949 году. Прошёл службу в Армии обороны Израиля, дослужился до звания прапорщика.
В 1983 году был избран членом Cовета рабочих авиационной промышленности и руководителем профсоюзного представительства инженеров и техников. В 1993 году был назначен секретарем всеизраильской Организации работников авиационной промышленности. Был членом совета директоров нескольких крупных фирм.
Избирался в Кнессет в 2009, 2013, 2015 и 2022 гг. В мае 2015 года, после утверждения нового правительства, приступил к обязанностям министра социального обеспечения Израиля.
Хаим Кац женат, имеет трех детей. Живёт в Шохаме, владеет ивритом и английским.
«2022 г. был годом восстановления после коронакризиса. Тенденция положительная, и побить рекорд въездного туризма 2019 года — реалистичная цель, которую уже видно на горизонте. Наша задача — попытаться снизить барьеры и быстрее запустить проекты по увеличению номерного фонда и развитию инфраструктуры, чтобы полностью реализовать туристический потенциал Израиля», - заявил новый министр туризма.
Как сообщили нам в московском представительстве Министерства туризма Израиля, в 2022 году Израиль посетили 2,67 миллиона туристов со всего мира, что на 41 процент ниже рекордных допандемийных показателей 2019-го, однако темпы восстановления отрасли высоки.
Россияне вошли в пятерку государств, откуда в страну приезжает больше всего гостей. На первом месте – США (793,7 тысячи туристов), на втором – Франция (231,5 тысячи), на третьем – Великобритания (174,6 тысячи). Россияне заняли четвертую строчку.
Из нашей страны в Израиль прибыло 159,9 тысячи гостей. Замкнула пятерку Германия, откуда приехали 149,1 тысячи туристов.
Как мы сообщали ранее, после того как с 1 ноября как национальный перевозчик Израиля El Al увеличил количество прямых рейсов из Москвы в Тель-Авив с 7 до 13-14 в неделю, оживились и продажи направления. Помимо прямых рейсов, российские туристы также летают в Тель-Авив с пересадкой в Стамбуле на рейсах Pegasus Airlines и в Дубае – на рейсах flydubai.
По мнению директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, туристы, как и прежде, едут в Израиль на отдых и лечение, навестить родственников, а сейчас еще и ради шопинга. Стабильно бронируют экскурсии в Иерусалим, поездки на Мертвое море. Есть заявки и на Красное море с трансфером из Тель-Авива.
«Продукт стал практически индивидуальным. В основном бронируют размещение в «пятерках», индивидуальные экскурсии и трансферы.
И все же туры в Израиль весьма востребованы, глубина продаж доходит до апреля, у нас уже много запросов на март», – рассказала г-жа Филатовская.
/TOURBUS.RU
Фото: jns.org
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