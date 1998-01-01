|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
10 января
Петербургский турбизнес научился принимать гостей из Индии
Представители более 60 организаций сферы гостеприимства Cеверной столицы прошли курсы повышения квалификации India Friendly
Представители более 60 турфирм, отелей, ресторанов и других профильных организаций сферы гостеприимства прошли бесплатные курсы повышения квалификации «Особенности организации туристских услуг для гостей из Индии» (India Friendly).
Это часть программы «Петербургское гостеприимство», которая реализуется в Северной столице Комитетом по развитию туризма на базе Центра компетенцией в сфере туризма и гостеприимства. Она направлена на то, чтобы сделать пребывание гостей из других стран в городе на Неве как можно более комфортным.
«Мы активно ведем деятельность по повышению конкурентоспособности предложений индустрии туризма и гостеприимства в Петербурге. В этом году доля путешественников, оценивших уровень обслуживания в Северной столице как «высокий» и «очень высокий», стабильно не ниже 85%. Растет интерес к Петербургу со стороны туристов из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и благодаря совместной с петербургскими предприятиями работе в этих странах в рамках инфокампании по продвижению туристского потенциала города на Неве.
Для того чтобы они оставались довольными посещением нашего города и еще не раз возвращались к нам, необходимо адаптировать туристскую отрасль под особенности их менталитета», - рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.
В числе лекторов программы – лучшие специалисты в этой сфере. Директор Русско-индийского информационного центра, координатор India Friendly Анна Скобельцына осветила вопросы обслуживания гостей из Индии в отелях, а также их культуры и менталитета в контексте бизнес-коммуникаций.
Об особенностях современного индийского туризма и перспективах взаимодействия между нашими странами слушатели узнали от члена правления Северного департамента ассоциации туроператоров Индии Раджана Сигала.
О взаимодействии с представителями различных религиозных групп рассказал доцент кафедры истории религий и теологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.
Шеф-повар из города Мумбай Илья Шапиро поделился секретами национальной кухни Индии и тонкостями застолья.
Темой бесед гида-переводчика 1 категории Екатерины Чистяковой стали составление программы туров в Россию для туристов из Индии и специфика работы гидов с такими группами.
«Долгое время туристский Петербург был больше ориентирован на западноевропейский рынок. Но сейчас мы расширили вектор взаимодействия на восток. А к гостям из этих стран нужен особый подход. У них другие гастрономические потребности, религиозные надобности, представления о комфорте. Существует море тонкостей в плане ведения бизнес-переговоров. Даже у преподношения скидок и бонусов есть своя специфика.
Чтобы избежать ошибок со стороны представителей индустрии гостеприимства, и была создана такая программа. Она позволит не только лучше подготовить специалистов, но и усилить межкультурные коммуникации между нашими странами, помочь нам ближе узнать друг друга», - отметила заместитель генерального директора Центра компетенцией в сфере туризма и гостеприимства Елена Васильева.
По ее словам, India Friendly – это только первый этап большой программы по обучению петербургских сотрудников туриндустрии работе с зарубежными путешественниками. В планах на следующий год - организовать ряд аналогичных курсов, посвященных туристам из других стран.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72