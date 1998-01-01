Новости Петербургский турбизнес научился принимать гостей из Индии Представители более 60 организаций сферы гостеприимства Cеверной столицы прошли курсы повышения квалификации India Friendly

Представители более 60 турфирм, отелей, ресторанов и других профильных организаций сферы гостеприимства прошли бесплатные курсы повышения квалификации «Особенности организации туристских услуг для гостей из Индии» (India Friendly). Это часть программы «Петербургское гостеприимство», которая реализуется в Северной столице Комитетом по развитию туризма на базе Центра компетенцией в сфере туризма и гостеприимства. Она направлена на то, чтобы сделать пребывание гостей из других стран в городе на Неве как можно более комфортным. «Мы активно ведем деятельность по повышению конкурентоспособности предложений индустрии туризма и гостеприимства в Петербурге. В этом году доля путешественников, оценивших уровень обслуживания в Северной столице как «высокий» и «очень высокий», стабильно не ниже 85%. Растет интерес к Петербургу со стороны туристов из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и благодаря совместной с петербургскими предприятиями работе в этих странах в рамках инфокампании по продвижению туристского потенциала города на Неве. Для того чтобы они оставались довольными посещением нашего города и еще не раз возвращались к нам, необходимо адаптировать туристскую отрасль под особенности их менталитета», - рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. В числе лекторов программы – лучшие специалисты в этой сфере. Директор Русско-индийского информационного центра, координатор India Friendly Анна Скобельцына осветила вопросы обслуживания гостей из Индии в отелях, а также их культуры и менталитета в контексте бизнес-коммуникаций. Об особенностях современного индийского туризма и перспективах взаимодействия между нашими странами слушатели узнали от члена правления Северного департамента ассоциации туроператоров Индии Раджана Сигала. О взаимодействии с представителями различных религиозных групп рассказал доцент кафедры истории религий и теологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков. Шеф-повар из города Мумбай Илья Шапиро поделился секретами национальной кухни Индии и тонкостями застолья. Темой бесед гида-переводчика 1 категории Екатерины Чистяковой стали составление программы туров в Россию для туристов из Индии и специфика работы гидов с такими группами. «Долгое время туристский Петербург был больше ориентирован на западноевропейский рынок. Но сейчас мы расширили вектор взаимодействия на восток. А к гостям из этих стран нужен особый подход. У них другие гастрономические потребности, религиозные надобности, представления о комфорте. Существует море тонкостей в плане ведения бизнес-переговоров. Даже у преподношения скидок и бонусов есть своя специфика. Чтобы избежать ошибок со стороны представителей индустрии гостеприимства, и была создана такая программа. Она позволит не только лучше подготовить специалистов, но и усилить межкультурные коммуникации между нашими странами, помочь нам ближе узнать друг друга», - отметила заместитель генерального директора Центра компетенцией в сфере туризма и гостеприимства Елена Васильева. По ее словам, India Friendly – это только первый этап большой программы по обучению петербургских сотрудников туриндустрии работе с зарубежными путешественниками. В планах на следующий год - организовать ряд аналогичных курсов, посвященных туристам из других стран. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка