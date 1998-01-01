Прошедшие праздники россияне отметили на родине, а также в Египте, Таиланде и ОАЭ

Среди предложений туроператоров на новогодние каникулы наибольшим спросом пользовались туры в Египет, российские регионы, Таиланд, Турцию и ОАЭ, следует из данных сервиса поиска и бронирования туров Travelata.ru, которые сегодня цитирует «Интерфакс».

"В число самых популярных у организованных российских туристов новогодних направлений вошли Египет (29%), российские регионы (19%), Таиланд (15%), Турция и ОАЭ (по 14%). Средняя стоимость тура на курорты Египта составила 141 тыс. рублей (в прошлом году — 111 тыс. рублей), а самым высоким стал средний чек за тур в Таиланд — 231 тыс. рублей", — говорится в сообщении сервиса.

Среди российских направлений, по его данным, лидировали Санкт-Петербург (11%) и сразу несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная Поляна (9%). Средний чек по этим курортам варьировался от 44 до 59 тыс. рублей. Наиболее дорогие туры приобретались в Красную Поляну, средний чек здесь составил 120 тыс. рублей.

"Для проживания на новогодние праздники россияне выбирали в основном отели 5* (30%) и 4* (32%). Путешествовали чаще всего парами (59%), в одиночестве (18%) или парами с детьми (14%). Средняя продолжительность тура составила 8 ночей, а глубина бронирования – 32 дня", — отмечают в компании.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что за рубеж на новогодние каникулы отправятся около 600 тыс. туристов, а число отдыхающих в России составит порядка 3 млн человек.

Что касается индивидуальных путешествий, то, по статистике "Росгосстраха", в прошедшие новогодние праздники россияне путешествовали по России (58,9%), Белоруссии (12,6%), ездили в Объединенные Арабские Эмираты (6,9%), Турцию (6,5%) и страны ЕС (6%). Самостоятельные поездки россиян на Новый год традиционно были семейными, по 2-3 человека.

По статистике страховой компании, россияне на новогоднем отдыхе чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке в связи с вирусными и простудными заболеваниями (около 30% обращений).

Также очень часто они получали в новогодние каникулы различные травмы – ушибы, переломы, ссадины и растяжения. Такие жалобы фигурировали в 22% обращений к врачам. Еще около 10% обращений были связаны с болезнями ЖКТ.

/TOURBUS.RU