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В минувшем году Шри-Ланка приняла более 90 тысяч российских туристов

По итогам года россияне заняли второе место по посещаемости острова, пропустив вперед лишь туристов из Индии

Как сообщает АТОР, Шри-Ланка одной из первых зарубежных стран отчиталась о туристических итогах 2022 года. Несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила 2022 год с показателем почти 720 тыс. туристических прибытий, что на 207% больше, чем в 2021 году.

Тем не менее, показатели 2022 года оказались на 69% ниже по сравнению с рекордным достижением в 2,3 млн в 2018 году.

Туристические прибытия на Шри-Ланку в декабре 2022 года достигли почти 92 тыс., что стало самым высоким показателем после апреля.

По сообщению Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), успех первой половины зимнего сезона 2022-2023 во многом связан с «наплывом российских туристов», возвращением международных авиакомпаний и запуском новых чартерных рейсов, а также возобновлением судозаходов круизных лайнеров.

Так, в декабре Россия лидировала по количеству прибытий (19 963) с долей 22% в общем въездном потоке, опередив, как и в ноябре, такие крупные рынки как Индию (свыше 17 тыс. прибытий), Великобританию (почти 8 тыс.), а также Австралию и Германию.

По итогам всего 2022 года Индия осталась главным источником иностранного туризма для Шри-Ланки с показателем в 123 тыс. прибытий. Однако Россия показала лучшую динамику туристических прибытий, и в итоге стала второй (91 272 визитов), оттеснив Великобританию на третье место (85 187). В ТОП-10 также вошли Германия, Франция, Австралия, Канада, США, Мальдивы и Польша.

Власти Шри-Ланки заявили о планах принять в 2023 году 1,5 млн туристов и удвоить этот турпоток в 2024 году.

Страна рассчитывает на увеличение количества прибытий с основных рынков, к которым относится и Россия, а также на привлечение путешественников с новых рынков (Япония, Корея, Грузия, Австралия, Новая Зеландия).

Как напоминает АТОР, сейчас в Коломбо летают «Аэрофлот» и AZUR air. В конце декабря авиакомпания Red Wings открыла рейсы из Москвы в Матталу на юге острова.

Во второй половине января 2023 года пакетные туры на Шри-Ланку (8 ночей) с отправлением из Москвы обойдутся от 136 тыс. р. на двоих. Недельный тур с захватом праздничных дней в конце февраля стоит от 146 тыс. р. на двоих.

При этом с 7 декабря Шри-Ланка сняла все ковидные ограничения для въезда туристов.

С 1 января 2023 года введено еще одно послабление, направленное на ускорение прохождения паспортного контроля.Как рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист», теперь все авиапассажиры могут заполнить «карту прибытия» онлайн на сайте Департамента иммиграции Шри-Ланки. Заполнить соответствующую иммиграционную карту можно за три дня до даты запланированного рейса.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



