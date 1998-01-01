Официально: «Таиланд продолжает придерживаться политики полной открытости»

Как сообщили нам в Туристическом управление Таиланда «королевство продолжает принимать всех иностранных туристов в соответствии с политикой полной открытости для путешественников, актуальной с 1 октября 2022 г.».

Как отмечают в ТАТ, заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда г- н Анутин Чарнвиракул заявил, что «международные путешественники, прибывающие в Таиланд, не обязаны предъявлять доказательства вакцинации». Кроме того, от иностранных туристов не требуется предъявлять результаты теста АТК или ОТ-ПЦР.

В рамках полного открытия для туризма Таиланд также предлагает более длительный период пребывания без визы. С 31 марта 2023 года он увеличивается до 45 дней (с 30 дней) для туристов из стран/территорий, имеющих право на безвизовое пребывание, и до 30 дней (с 15 дней) для тех, кто имеет право на получение визы по прибытии.2

Однако, в то время как Таиланд принимает всех иностранных туристов в индустрии может сложиться ситуация, которая потребует, чтобы прибывающие путешественники, включая граждан королевства, возвращающихся домой, предъявляли отрицательный результат ПЦР.

Таким образом, Таиланд стремится соответствовать правилам этих стран и требует страхования от COVID для путешественников из этих стран или отправляющихся из королевства в эти страны, в случае, если результат теста во время пребывания в Таиланде будет положительным. В числе таких стран - Китай и Индия.

Как отметили также в ТАТ, туристическое управление Таиланда ожидает, что увеличение туристического потока продолжит набирать обороты в 2023 году, и стремится привлечь 25 миллионов иностранных туристов, что более чем вдвое превышает 11,5 миллионов путешественников, прибывших в 2022 году, чтобы вернуться к более чем 50% от 40 миллионов путешественников, въехавших из других стран в 2019 году.

Напомним, что в минувшие выходные появилась информация, что туристам для въезда в Таиланд понадобится с понедельника сертификат о вакцинации от ковида. Однако это решение так и не вступило в силу.

«К счастью, народ не успел отреагировать на это недолго продержавшееся нововведение. Наши тайские партнеры намекали, чтобы мы не торопились с выводами, так как всё могут и отменить. Так и вышло. Проблемы возможны только с авиакомпаниями, они пока работают по официально разосланному циркуляру, согласно которому без сертификата или справки пассажиров на борт не сажают.

А вот тайские пограничники не всегда спрашивают эти документы, по умолчанию считая, что авиакомпании всех уже проверили», – сообщил генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого сегодня цитирует РСТ.

Г-н Арутюнов добавил, что спрос на направлении сейчас хороший, бронируют, среди прочего, праздничные даты февраля и марта. Некоторые туристы объединяют все выходные по случаю 23 февраля и 8 марта, устраивая себе длительный отдых в Таиланде. «Отличный вариант для дальних путешествий, две недели отпуска, а рабочих дней пропускаешь не так много», – уточнил он.

Эксперт напомнил, что после открытия выезда для граждан КНР около 2 млн китайцев уже забронировали туры в Таиланд, поэтому ожидать сильного падения цен не стоит, но в целом расценки снизились по сравнению с праздничными датами.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



