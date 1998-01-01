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09 января
Горнолыжные трассы Сочи вновь открылись после схода лавин
В новогодние каникулы Сочи приняли около 200 тыс. туристов
Сочинские горнолыжные курорты завершили противолавинные работы для безопасного катания на трассах курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром", сообщили в пресс-службах горнолыжных курортов в воскресенье, информирует «Интерфакс».
Так, курорт "Роза Хутор" существенно расширил зону катания. "Впервые в этом зимнем сезоне открываем катания на Южном склоне. Без ограничения открыта продажа ски-пассов", — сказал представитель пресс-службы.
При этом он отметил, что предложение по ски-пассам остается лимитировано при продажах онлайн.
В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что также открыты горнолыжные трассы на нижних склонах: "Все три недели зимнего сезона лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2,3 тыс. м. до 1,5 тыс. м."
"За счёт открытия трассы "Панорама" мы уже разгрузили подъёмники и склоны. Прошедший снегопад принёс более 50 см снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения. К концу следующей недели, 13-14 января планируем открыть трассы до отметки 960 метров, включая вечернее катание", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Красная Поляна" Яну Перепечаеву.
Курорт "Газпром" сообщает, что открыты горнолыжные трассы с отметки 2256 м. до 1, 5 тыс. м.
"Для комфортного и безопасного катания действует ограничение на покупку ски-пассов — по 200 штук на горнолыжных трассах склонов "Альпика" и "Лаура", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада и схода снежных лавин 7 января курорты закрыли горнолыжные трассы для катания и приостановили продажу ски-пассов.
Между тем, около 200 тыс. человек приняли в Сочи в новогодние каникулы, написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский.
"Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надёжной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать всё о туристических возможностях Сочи. Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей. Это благополучие города и наших жителей", — написал он.
По словам г-на Копайгородского, в 2022 году установлен рекорд — город принял более 7,2 млн туристов (рост на 4% по сравнению с 2021 годом).
Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2022 года приняли больше туристов, чем в допандемийном 2019 году — более 17 млн человек.
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
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