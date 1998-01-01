Эксперты: Китай остается закрытым для российских туристов

Власти Китая сняли часть ковидных ограничений, однако это не касается туристических поездок

Как сообщает «Интерфакс», Китай с 8 января отменил целый ряд действовавших три года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Однако за 48 часов до прибытия иностранцам необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР.

Также китайские власти начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

Однако, хотя власти Китая сняли часть ковидных ограничений, но это не касается туристических поездок: турвизы не выдаются, а популярный до пандемии у российских путешественников остров Хайнань не принимает иностранных гостей, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

"Китай ослабил ограничения на въезд, в первую очередь, для тех, кому нужно посетить страну с целью бизнеса, лечения или образования. Туристические визы пока не выдаются, чартеров из России в Китай нет.

Мы ждем послаблений для путешественников после китайского Нового года – в конце февраля-начале марта. Пока нашим туристам ехать в Китай нельзя", — рассказал гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его мнению, власти Китая решили поэтапно отменять ограничения, чтобы протестировать открытие страны на небольшом числе гостей и не спровоцировать стремительный рост числа заражений коронавирусом.

Как отметил г-н Мкртчян, среди россиян действует огромный отложенный спрос на Китай.

"В азиатской части страны, например, в Забайкалье, Хабаровском крае, Приморье огромный отложенный спрос на посещение приграничных регионов КНР, куда можно доехать на машине.

Что касается европейской части России, то здесь есть интерес к курортному острову Хайнань. Юридически туда тоже нужна виза, но мы ее открываем для всей туристической группы. Пока это тоже невозможно", — пояснил эксперт.

По словам г-на Мкртчяна, цены на туры в Китай после его открытия для российских туристов могут быть очень привлекательным.

"По отелям мы ждем цены на уровне 2019 года, но авиабилеты, к сожалению, подорожают на 20-25%. Правительство Китая субсидирует туроператорам рейсы, но возврат осуществляется не живыми деньгами, а ваучерами, которыми можно рассчитаться с отелями.

С открытием Китая для российских туристов я ожидаю на китайском направлении не меньше 7-8 крупных туроператоров, поэтому конкуренция будет жесткой, и цены должны быть хорошие", — заключил он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour подтвердили, что остров Хайнань пока закрыт для туристов. "Ослабление ограничений для иностранцев касается материкового Китая", — сообщили в туркомпании.

/TОURBUS.RU

Фото: piqsels.com

