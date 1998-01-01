Новости Наталья Сергунина: Более 70 тысяч туристов побывали в новогодних инфоцентрах Москвы В дни новогодних и рождественских праздников туристические инфоцентры были открыты не только в столице, но и еще в четырех городах

Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила заммэра Наталья Сергунина. Шесть из них были расположены в аэропортах и популярных в столице местах для прогулок, еще четыре — в других регионах России. Сотрудники центров рассказывали всем желающим о достопримечательностях Москвы, рождественских ярмарках, катках, приглашали поучаствовать в VR-экскурсиях и мастер-классах. «В Москве новогодние турцентры были открыты в парке “Зарядье”, на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. За две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов. Мобильные пункты работали также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. В них побывали 10 тысяч человек. В основном гости интересовались достопримечательностями столицы, прогулочными маршрутами и предстоящими культурными событиями», — отметила заммэра Наталья Сергунина. В столице инфоцентры принимали посетителей с 23 декабря по 8 января. Люди приходили, чтобы узнать о работе транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах, интересовались, где покататься на коньках, на какие выставки сходить. Среди россиян в ТИЦ чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и других городов. Среди иностранцев — путешественники из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока. Согласно опросу, в топ популярных мест, которые особенно запомнились гостям, вошли Красная площадь, ВДНХ, парк «Зарядье», Парк Горького, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Большой театр и Новодевичий монастырь. Помимо прочего, туристические инфоцентры подготовили познавательную и творческую программу. Так, на Манежной площади проводили викторины, мастер-классы и игры. Там же можно было отправиться в VR-путешествие по зимней Москве и записаться на бесплатные экскурсии. В каждом центре работала почта Деда Мороза. У желающих была возможность отправить новогоднюю открытку в любой регион страны. Ей воспользовались более пяти тысяч раз. С 27 декабря по 7 января мобильные туристические информационные центры были открыты также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. Посетители участвовали в конкурсах и получали подарки от Деда Мороза, смотрели театрализованные представления и делали снимки на память в фотозоне с достопримечательностями Москвы. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Комитета по туризму г.Москвы



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