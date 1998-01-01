Таиланд согласился пускать в страну не только с сертификатом о вакцинации, но и с ПЦР-тестом

Ожидающееся сегодня ужесточение правил въезда в страну в последний момент было смягчено

Как сообщает АТОР, российские авиакомпании в ночь 7 на 8 января получили обновленный NOTAM, спустя всего сутки с предыдущей телеграммы. Согласно тексту нового сообщения, въезд в Таиланд с 9 января будет возможен не только по сертификату вакцинации, но и по ПЦР-тесту.

Напомним, ранее сообщалось, что въезд в страну с понедельника будет возможен только с сертификатом о вакцинвции или справкой о выздоровлении от ковида.

Но 8 января перевозчики олучили новую телеграмму (NOTAM), согласно которой обновляются предыдущие планируемые правила въезда в Таиланд, которые были объявлены 7 января. Новые данные гласят: туристы, не имеющие возможность предоставить сертификат вакцинации, должны будут пройти тестирование на ковид по приезду в Таиланд.

Таким образом, телеграмма авиакомпаниям от 7 января, где им приписывалось пускать на борт только вакцинированных туристов, уже не актуальна.

Первой российской авиакомпанией, обновившей правила на своем сайте, стала AZUR air. Также обновились данные и на сайте S7.

«Уважаемые пассажиры! С 9 января 2023 года вылет в Таиланд будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, но и при прохождении ПЦР-теста по прибытии в Таиланд. Указанные правила распространяются на пассажиров старше 18 лет», – сообщает AZUR air со ссылкой на полученный обновленный NOTAM.

На сайте S7 дается информация о том, что тест на ковид по приезду будет платный. Стоимость 200 бат (430 р.). Более того, по данным с сайта S7, тестирование будет выборочным. Информации о том, какого формата будет сам тест и что будет с туристами, получившими положительный результат, пока нет. Эти и другие вопросы снимет официальный приказ, публикация которого ожидается в понедельник, 9 января.

Непроясненной при этом остается ситуация со страховками, отмечает АТОР. В новом NOTAM информация по ним не отличается от предыдущей телеграммы. В ней было сказано так:

«Туристы, прибывающие из стран, правила которых не позволяют возвращение в страну в случае заражения COVID -19, должны иметь медицинскую страховку, покрывающую период отдыха и еще +7 дней».

В Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ) попросили подождать официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда. В том числе из него должен стать ясен ответ на вопрос, обязательна ли такая страховка для россиян.

Отметим, что на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) до сих пор никаких изменений в правилах въезда в Таиланд нет.

«Все ковидные ограничения сняты с 30 сентября 2022 года», – сообщает пока сайт IATA. Вероятно информация там тоже обновится после публикации официального приказа в Таиланде.

Как отмечает также АТОР, подходят ли сертификаты с просроченным сроком действия (более 1 года) – пока не известно. Об этом в тексте NOTAM прямо ничего не сказано. При этом авиакомпания S7 уже проинформировала своих пассажиров, что «Вакцинация может быть пройдена в любое время (даже больше года назад), но не раньше чем за 14 дней до въезда в Таиланд».

Как отмечают эксперты АТОР, «В любом случае, возможность заменить сертификат вакцинации ПЦР-тестом – отличная новость особенно для туристов, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни. В противном случае, если бы сертификат вакцинации был бы единственным обязательным условием, это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.

При этом эксперты не исключают, что и нынешние ограничения, даже с тестами на ковид по приезду, заметно снизят российский турпоток в страну (особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений давно нет)».

/TOURBUS.RU