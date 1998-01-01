Jazeera Airways cвяжет Москву с Кувейтом

Благодаря новым рейсам российские туристы смогут проще попасть в Индию и другие азиатские страны

Как сообщают местные СМИ, со 2 февраля кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начинает регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово в столицу Кувейта.

Рейсы будут выполняться на аэробусах А320 4 раза в неделю – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 20 марта рейсы станут ежедневными. Вылет из Москвы в 00:30, пассажиры прибудут в Эль-Кувейт рано утром, в 05:35. Обратно самолет отправится в 18:45.

Как заявил генеральный директор перевозчика Рохит Рамачандран, авиакомпания, в частности, планирует привлекать пассажиров удобными стыковками на маршрутах в Дубай, Шарм-эль-Шейх, города Турции.

На маршрут заявлены Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе. Стоимость билетов на ближайшие даты составляет около 16,3 тыс. руб.

Отметим, для того чтобы российские туристы смогли приезжать в Кувейт, в стране должны упростить получение разрешений на въезд. Сейчас можно получить только визу для деловой поездки, выдача туристических временно приостановлена.

При этом пока перевозчик не начал масштабную работу с российскими туроператорами, сообщил портал Profi.Travel со ссылкой на представителейи нескольких компаний.

По словам генерального директора туроператора ART Tour Дмитрия Арутюнова, рейсы Jazeera Airways представляют интерес, в первую очередь, для организации транзитной перевозки в Индию и другие азиатские страны.

«Следует учитывать, что Jazeera Airways — это довольно крупный региональный лоукостер, и его появление на российском рынке может оказать влияние на стоимость транзитной перевозки в третьи страны, особенно с учетом разлетки из Кувейта.

Сама страна на данный момент больше представляет интерес для делового туризма. Но все страны региона сейчас предпринимают серьезные усилия для развития туризма, и, вероятно, Кувейт тоже пойдет по этому пути», — считает эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией