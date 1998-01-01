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05 января
Алкоголь в Дубае станет дешевле и доступнее
Власти Дубая в целях развития туризма отменили налог в размере 30% на продажу алкоголя
Власти Дубая отменили налог в размере 30% на продажу алкоголя в целях развития бизнеса и туризма, сообщает портал The Medialine, который цитирует «Интерфакс».
"Дубай с начала 2023 года отменил налог в 30% на алкоголь в целях стимулирования развития бизнеса и туризма в ОАЭ. Также власти эмирата отменили сбор за получение лицензии на покупку алкоголя, который ранее взимался с жителей Дубая немусульман.
Изменения вносятся в качестве эксперимента на год", — пишет издание.
Как отмечает портал, этот шаг был предпринят для того, чтобы сделать Дубай более привлекательным для туристов и жителей других стран. Между тем, с продажи алкоголя по-прежнему будет взиматься НДС в размере 5%.
"Дистрибьюторы алкоголя в Дубае Maritime and Mercantile International (MMI) и African & Eastern заявили, что планируют снизить цены в ближайшее время", — пишет The Medialine.
Прежде путешественники и иностранцы, проживающие в Дубае, приобретали алкоголь в других странах Персидского залива или ездили за ним в другой эмират. Немусульманские жители эмирата могли приобрести алкоголь только с 21 года, получив в полиции специальную лицензию на его покупку и хранение дома.
Напомним, что этой зимой ависообщение между Россией и эмиратом активно развивается. Так, авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит регулярные рейсы Москва — Дубай.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково". С 6 февраля частота увеличится до 5 раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут ежедневными.
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 декабря также запустила рейс из Петербурга в Дубай (ОАЭ). Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" четыре раза в неделю.
Согласно расписанию, рейсы планируются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушных судах А319.
Как ранее сообщала пресс-служба ВВСС — оператора петербургского аэропорта "Пулково", Дубай в текущем году входит в топ-5 самых популярных международных направлений из северной столицы.
В настоящее время ежедневные полеты из Дубая в Петербург осуществляет авиакомпания Emirates. Кроме того, с 20 января 2023 года регулярные рейсы по этому маршруту начнет авиакомпания Flydubai (ОАЭ).
/TOURBUS.RU
Фото: shutterstock.com
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