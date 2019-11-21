Эксперты: «Аэрофлот» не вернется к прибыльности до 2024 года

"Аэрофлот", как и вся российская авиация оказавшийся в этом году под давлением западных санкций, может вернуться к прибыли не ранее 2024 года, полагают аналитики инвестиционных компаний и банков, кторых сегодня цитирует «Интерфакс».

Несмотря на различные госсубсидии, 2022 год "Аэрофлот" завершил в минусе, говорится в стратегии "БКС Мир инвестиций". В то время как рейсы по России служат для компании стабилизирующим фактором, объем ее международных перевозок далек от допандемийного уровня.

На таком фоне в 2020-2021 гг. "Аэрофлот" фиксировал убытки, констатируют аналитики.

Доковидный 2019 год группа закончила с чистой прибылью в 13,5 млрд руб. В 2022 году чистый убыток перевозчика может составить 24,8 млрд руб. (при выручке 444 млрд руб.), в 2023 — 76,5 млрд руб. (выручка — 452 млрд руб.), в 2024 — 61,8 млрд руб. (выручка — 491 млрд руб.), сказано в стратегии БКС.

Трудно сказать, когда компания вернется в плюс, отмечают аналитики инвесткомпании: технические проблемы с иностранными самолетами еще не дали о себе знать, а вероятный переход на российскую авиатехнику ожидается в 2025-2026 гг.

"Аэрофлот" останется убыточным в 2023 году, но выйдет на небольшую прибыль в 2024, считают в свою очередь аналитики Sber CIB. "Механизмы господдержки (субсидирование внутренних перевозок, допэмиссия в 2022 году, демпферный механизм от завышенных цен на керосин) будут компенсировать отрицательный денежный поток", — сказано в стратегии инвесткомпании.

Госсубсидии на компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних перевозок в 2023 году могут сократиться в 4 раза (со 100 млрд до 25,3 млрд руб.), упоминается в стратегии инвестбанка "Синара". Аналитики ожидают слабых операционных результатов "Аэрофлота", в частности, в I квартале 2023 года.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2022 году снизится на 10% год к году, немного опередив динамику рынка (-12%), считают в Sber CIB. В 2023-2030 гг. показатель будет ежегодно расти в среднем на 2,8% против 1,7% в среднем по рынку. "Ожидаем, что до 2030 года "Аэрофлот" продолжит опережать рынок по темпам роста перевозок в результате рыночной консолидации за счет ухода мелких игроков", — отмечают аналитики.

Как напоминает информагентство, "Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба авиакомпании