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03 января
Этой весной 26 туроператоров получат 2,1 млрд. руб в качестве субсидий
Субсидии будут выплачены за вывоз туристов из-за рубежа после отмены авиасообщения
Субсидии за вывоз туристов из-за рубежа после отмены авиасообщения весной 2022 года получат 26 туроператоров на общую сумму 2,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития, которую цитирует «Интерфакс».
«Подведены итоги второго отбора заявок туроператоров на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза туристов из иностранных государств. В его рамках одобрены заявки от 26 туроператоров на общую сумму 2,1 млрд рублей. Сейчас Федеральное казначейство осуществляет технические выплаты на расчетные счета туроператоров.
В рамках субсидии туроператоры смогут компенсировать часть расходов за организацию чартеров, повторную покупку билетов на регулярные рейсы, размещение туристов в отелях на время ожидания в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным», — говорится в сообщении.
Как напоминают в пресс-службе, в конце февраля 2022 года ряд зарубежных государств закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что привело к отмене ряда рейсов между Россией и зарубежными странами. Вывозом организованных туристов занимались туроператоры, у которых они приобрели путевки.
Для поддержки туроператоров, осуществлявших вывоз, правительством Российской Федерации из резервного фонда было выделено до 6 млрд рублей на перевозку до 50 тысяч туристов.
Ранее представители туристического бизнеса неоднократно подчеркивали, что субсидии необходимы для сохранения стабильности в туристической отрасли и предотвращения банкротств туркомпаний.
/TOURBUS.RU
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