Новости

Оставайтесь в нами в наступающем году!

Медиахолдинг "Турбизнес" и портал Tourbus.ru благодарят друзей и коллег за сотрудничество и поддержку в это непростое время

Дорогие друзья и коллеги!

Несмотря на ожидания, уходящий год не стал более легким для всех нас, и для туристического бизнеса в частности. Санкции, закрытие европейских направлений, запрет на полеты в южные аэропорты страны — все это стало еще одним тяжелым испытанием для профессионалов туризма.

И все же туротрасль страны вновь показала свою удивительную выживаемость. А наличие открытых турецкого, египетского, мальдивского, кубинского и тайского направлений и господдержка программ кешбэка и чартеров по России позволили ведущим туроператорам избежать громких банкротств, чего многие так опасались.

В уходящем году, несмотря на все сложности, медиахолдинг «Турбизнес» успешно провел весеннюю и осеннюю серии наших региональных Workshop, объехав десятки городов и вновь объединив турбизнес огромной страны.

Нам, единственным на рынке профессиональной российской турпрессы, удалось в этом году выпустить и несколько традиционных красочных «бумажных» версий журнала «Турбизнес» - всё, как в старые добрые времена.

Кроме того, при нашей технической поддержке в этом году в регионах страны активно прошли роудшоу Кубы, а также Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитета по туризму г. Москвы.

Медиахолдинг «Турбизнес» и редакция портала Tourbus.ru поздравляют всех читателей, партнеров, коллег и друзей с наступающим Новым годом и Рождеством! Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, мирного неба и стабильного бизнеса!

Спасибо, что были с нами в этом сложном году!

Мы не прощаемся — всю следующую праздничную неделю на нашем сайте будут публиковаться самые главные оперативные новости туротрасли. А следующий выпуск нашей ежедневной рассылки 40 тысяч наших подписчиков получат в понедельник 9 января.

Оставайтесь с нами в 2023 году!

ВАШ «ТУРБИЗНЕС»

