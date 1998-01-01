Новости Москва приглашает туристов в «Путешествие в Рождество» В этом году столица активно делится праздничным зимним настроением с жителями российских регионов

До 8 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города это возможность не только интересно провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с национальными традициями народов России. На площадках в разных районах Москвы работают катки, ярмарки, где представлена продукция из разных регионов, проходят мастер-классы, - сообщили нам в пресс-службе столичного Комитета по туризмв. «Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах. Столичные рестораны и кафе приглашают поучаствовать в гастрономическом проекте “Новогодний московский завтрак”. А одним из главных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль “Путешествие в Рождество”. В этом году он посвящен добрым делам и благотворительности. Каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Прогуляться по центру и районам Москвы, приготовить новогоднее печенье, попробовать необычные блюда и сделать красивые фотографии позволят четыре маршрута RUSSPASS по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество». Начать прогулку можно на Тверском бульваре, где построена длинная аллея из светящихся арок. Любителям сладкого обязательно стоит заглянуть на Тверскую площадь и сделать фотографии в специальных зонах, оформленных в виде конфет «Москвичка» и торта «Москва». Далее можно пройти к площади Революции и посмотреть историческую реконструкцию рождественских гуляний старой Москвы. На соседней площадке гостей ждет Ледяное царство, байкальский Дед Мороз и новогодние блюда народов России. Программа фестиваля «Путешествие в Рождество» охватывает не только центр Москвы, но и отдаленные районы города. Москва также делится новогодним настроением с регионами. Мобильные туристско-информационные центры Мостуризма отправились уже в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень, чтобы рассказать о туристической привлекательности зимней Москвы. Они будут работать в регионах в период новогодних праздников по 7 января. Инфоцентры не только помогут спланировать путешествие в Москву и расскажут о ее главных достопримечательностях, но и порадуют посетителей развлекательными программами. Гостей ждут VR-путешествия по столице, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых — возможность отправиться в Москву. Развлекательные программы в разных городах будут отличаться. В Санкт-Петербурге, кроме основной программы, гости инфоцентра смогут получить подарки от городского комитета по развитию туризма, в Тюмени — пойти на театрализованную экскурсию, в Казани можно будет угоститься традиционными сладостями, а в Нижнем Новгороде — отправиться на экскурсию с фонарщиком Фаролеро. Мобильные инфоцентры единовременно отправились в регионы впервые. Вместе с инфоцентрами регионы посетят участники популярного телевизионного шоу «Повара на колесах». В период по 7 января фирменный фудтрак по очереди посетит Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень и выберет в качестве остановки центральные улицы и площади. Звездные шеф-повара из Москвы приготовят блюда московской кухни, а их гости — местные шеф-повара — угостят посетителей локальными специалитетами. Фудтрак станет гастрономическим эпицентром столичной кухни, где все желающие смогут продегустировать созданные знаменитыми поварами блюда. /TOURBUS.RU Фото: М.Денисов, пресс-служба Мэрии г.Москвы

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка