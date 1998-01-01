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30 декабря
Москва приглашает туристов в «Путешествие в Рождество»
В этом году столица активно делится праздничным зимним настроением с жителями российских регионов
До 8 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города это возможность не только интересно провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с национальными традициями народов России. На площадках в разных районах Москвы работают катки, ярмарки, где представлена продукция из разных регионов, проходят мастер-классы, - сообщили нам в пресс-службе столичного Комитета по туризмв.
«Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах. Столичные рестораны и кафе приглашают поучаствовать в гастрономическом проекте “Новогодний московский завтрак”. А одним из главных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль “Путешествие в Рождество”. В этом году он посвящен добрым делам и благотворительности. Каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Прогуляться по центру и районам Москвы, приготовить новогоднее печенье, попробовать необычные блюда и сделать красивые фотографии позволят четыре маршрута RUSSPASS по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество».
Начать прогулку можно на Тверском бульваре, где построена длинная аллея из светящихся арок. Любителям сладкого обязательно стоит заглянуть на Тверскую площадь и сделать фотографии в специальных зонах, оформленных в виде конфет «Москвичка» и торта «Москва». Далее можно пройти к площади Революции и посмотреть историческую реконструкцию рождественских гуляний старой Москвы. На соседней площадке гостей ждет Ледяное царство, байкальский Дед Мороз и новогодние блюда народов России.
Программа фестиваля «Путешествие в Рождество» охватывает не только центр Москвы, но и отдаленные районы города.
Москва также делится новогодним настроением с регионами. Мобильные туристско-информационные центры Мостуризма отправились уже в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень, чтобы рассказать о туристической привлекательности зимней Москвы. Они будут работать в регионах в период новогодних праздников по 7 января.
Инфоцентры не только помогут спланировать путешествие в Москву и расскажут о ее главных достопримечательностях, но и порадуют посетителей развлекательными программами. Гостей ждут VR-путешествия по столице, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых — возможность отправиться в Москву.
Развлекательные программы в разных городах будут отличаться. В Санкт-Петербурге, кроме основной программы, гости инфоцентра смогут получить подарки от городского комитета по развитию туризма, в Тюмени — пойти на театрализованную экскурсию, в Казани можно будет угоститься традиционными сладостями, а в Нижнем Новгороде — отправиться на экскурсию с фонарщиком Фаролеро.
Мобильные инфоцентры единовременно отправились в регионы впервые.
Вместе с инфоцентрами регионы посетят участники популярного телевизионного шоу «Повара на колесах». В период по 7 января фирменный фудтрак по очереди посетит Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень и выберет в качестве остановки центральные улицы и площади.
Звездные шеф-повара из Москвы приготовят блюда московской кухни, а их гости — местные шеф-повара — угостят посетителей локальными специалитетами. Фудтрак станет гастрономическим эпицентром столичной кухни, где все желающие смогут продегустировать созданные знаменитыми поварами блюда.
/TOURBUS.RU
Фото: М.Денисов, пресс-служба Мэрии г.Москвы
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