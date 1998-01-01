В Северной столице Новый год встретят москвичи, сочинцы, уфимцы, самарцы и екатеринбуржцы

Санкт Петербург – одно из самых популярных направлений России для проведения новогодних каникул. Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» выяснили, гости из каких именно городов решили встретить 2023 год в Северной столице, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма С-Петербурга.

Первое место предсказуемо занимает Москва. На столицу приходится самая большая доля путешествий в Петербург, оформленных на период с 29 декабря по 5 января: 17% билетов на самолет и 54% – железнодорожных.

На втором месте по авиаперелетам в город на Неве находится Сочи, в первую пятерку входят также Екатеринбург, Уфа и Самара.

Что касается железнодорожных билетов, то, кроме москвичей, выбор в пользу новогоднего Петербурга сделали жители Ростова-на-Дону и Твери, а также Пскова и Воронежа.

Напомним, что, по статистике российских туроператоров, продажи туров в Санкт Петербург в период с 30 декабря по 10 января выросли почти вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом 2022 год показал рост доли семейных туристов – сейчас их в общей структуре турпотока больше половины.

На новогодние каникулы в Северной столице подготовлена программа для гостей всех возрастов и любых интересов. Это обширная театральная афиша, музеи, цирки, кафе и рестораны.

А главное – особенная, неповторимая атмосфера зимнего Петербурга. Убранство Невского проспекта, Рождественская ярмарка на Манежной площади, нарядная елка возле Александровской колонны – центр города полон особенного настроения.

Классическую палитру Петербурга органично дополняют предложения объектов «Новой туристской географии». Так, покататься на коньках можно на Конюшенной площади, а можно – на территории пространства «Севкабель порт» на берегу Финского залива.

Съехать с ледяной горки – в самом сердце Петербурга, на Дворцовой площади или в «Никольских рядах».

Как напомнили нам также в пресс-службе, для привлечения гостей из других регионов Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро ведут активную маркетинговую кампанию. С участием представителей турбизнеса проводятся роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург» – выездные презентации туристских возможностей города, направленные на прямую коммуникацию профессионалов туриндустрии. Такие встречи уже прошли в 16 городах России.

Кроме того, информационные материалы о Северной столице размещаются в аэропортах мегаполисов страны и средствах массовой информации.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга