«Яндекс Путешествия»: в этом году россияне начали планировать новогодние поездки гораздо раньше

Начинаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, где живут самые предусмотрительные россияне, которые в этом году стали раньше других планировать новогодние путешествия. В лидеры по ранней покупке билетов и бронирований отелей вышли жители Охи, Новокузнецка и Братска.

Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.

В среднем, пользователи «Яндекс Путешествий» бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней.

По данным за 2022 год, самыми предусмотрительными стали пользователи из Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Братска (Иркутская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.). Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО).

Кстати, жители Охи стали лидерами и в рейтинге населённых пунктов, показавших наибольшую динамику в планировании по сравнению с прошлым годом. Также в этом топе Кызыл (респ. Тыва), Салехард (ЯНАО), Грозный (респ. Чечня) и Магас (респ. Ингушетия).

Москвичи и петербуржцы начали готовиться к праздничным поездкам в этом году почти одновременно: за 54 и 53 дня соответственно. В прошлом году пользователям из этих городов понадобилось на подготовку почти на 2 недели меньше: москвичам — 35 дней, петербуржцам — 38.

Среди городов-миллионников лидерами ранних бронирований билетов и отелей стали жители:

Омска — 61 день (42 дня в 2021 году);

Нижнего Новгорода — 58 дней (45 дней в 2021 году);

Новосибирска — 56 дней (42 дня в 2021 году);

Москвы — 54 дня (35 дней в 2021 году);

Самары — 54 дня (38 дней в 2021 году);

Челябинска — 54 дней (34 дня в 2021 году).

Аналитики сервиса также составили рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях:

Санкт-Петербург — 53 дня (38 дней в 2021 году);

Екатеринбург — 53 дня (37 дней в 2021 году);

Казань — 48 дней (31 день в 2021 году);

Уфа — 50 дней (33 дня в 2021 году);

Волгоград — 52 дня (34 дня в 2021 году).

В среднем, раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям сибиряки (по СФО среднее значение составило 56 дней), а позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней). За 53 дня до перелета и заселения в отель начали планировать путешествия жители Северо-Запада, Дальнего Востока и Урала (СЗФО, ДВФО и УФО соответственно).

На день позже начали подготовку жители Севера и Приволжья (за 52 дня).

Жители Северного Кавказа и центральной части России запланировали новогодние поездки на 3 недели раньше, чем в 2021 году.

Как ранее сообщал сервис, самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

/TOURBUS.RU