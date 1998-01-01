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30 декабря
«Яндекс Путешествия»: в этом году россияне начали планировать новогодние поездки гораздо раньше
Аналитики выяснили, где живут самые предусмотрительные российские путешественники
Начинаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, где живут самые предусмотрительные россияне, которые в этом году стали раньше других планировать новогодние путешествия. В лидеры по ранней покупке билетов и бронирований отелей вышли жители Охи, Новокузнецка и Братска.
Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.
В среднем, пользователи «Яндекс Путешествий» бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней.
По данным за 2022 год, самыми предусмотрительными стали пользователи из Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Братска (Иркутская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.). Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО).
Кстати, жители Охи стали лидерами и в рейтинге населённых пунктов, показавших наибольшую динамику в планировании по сравнению с прошлым годом. Также в этом топе Кызыл (респ. Тыва), Салехард (ЯНАО), Грозный (респ. Чечня) и Магас (респ. Ингушетия).
Москвичи и петербуржцы начали готовиться к праздничным поездкам в этом году почти одновременно: за 54 и 53 дня соответственно. В прошлом году пользователям из этих городов понадобилось на подготовку почти на 2 недели меньше: москвичам — 35 дней, петербуржцам — 38.
Среди городов-миллионников лидерами ранних бронирований билетов и отелей стали жители:
Омска — 61 день (42 дня в 2021 году);
Нижнего Новгорода — 58 дней (45 дней в 2021 году);
Новосибирска — 56 дней (42 дня в 2021 году);
Москвы — 54 дня (35 дней в 2021 году);
Самары — 54 дня (38 дней в 2021 году);
Челябинска — 54 дней (34 дня в 2021 году).
Аналитики сервиса также составили рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях:
Санкт-Петербург — 53 дня (38 дней в 2021 году);
Екатеринбург — 53 дня (37 дней в 2021 году);
Казань — 48 дней (31 день в 2021 году);
Уфа — 50 дней (33 дня в 2021 году);
Волгоград — 52 дня (34 дня в 2021 году).
В среднем, раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям сибиряки (по СФО среднее значение составило 56 дней), а позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней). За 53 дня до перелета и заселения в отель начали планировать путешествия жители Северо-Запада, Дальнего Востока и Урала (СЗФО, ДВФО и УФО соответственно).
На день позже начали подготовку жители Севера и Приволжья (за 52 дня).
Жители Северного Кавказа и центральной части России запланировали новогодние поездки на 3 недели раньше, чем в 2021 году.
Как ранее сообщал сервис, самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.
/TOURBUS.RU
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