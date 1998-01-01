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30 декабря
Прошедший год в сфере туризма — цифры, факты, тенденции
Аналитическая служба АТОР подготовила подробный доклад об основных изменениях на отечественном туррынке в уходящем году
В ходе прошедшего на площадке на площадке Национальной службы новостей исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала об итогах уходящего 2022 года во внутреннем, въездном и выездном туризме в России. Представляем ключевые цифры, факты и тенденции от Аналитической службы АТОР.
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
По прогнозу Минэкономразвития в 2022 году внутри России ожидается более 61 млн поездок, что на 7% больше, чем в 2021 году (57 млн. поездок).
Согласно предварительным прогнозам администраций ряда регионов РФ, турпоток (и организованный, и самостоятельный) по итогам 2022 года составит:
Московская область – 22 млн (+57%)
Москва – свыше 18 млн (+7%)
Краснодарский край – 17 млн (+3%)
Петербург – 8,1 млн (+32%)
Крым – 6,5 млн (-32%)
Казань – 3,3 млн (+11%)
Тюменская область – 3,3 млн (+13%)
Приморье – 3 млн (+7%)
Ставропольский край (Кавминводы) – 1,5 млн (+20%)
Как сообщает АТОР, Организованный внутренний турпоток в России в 2022 году демонстрирует более высокие темпы роста. Это свидетельствует о том, что часть самостоятельных туристов в этом году, в отсутствие ушедших зарубежных систем бронирования, пошла к турагентам. Доля туроператоров на внутреннем туристическом рынке растет второй год подряд, и в 2022 году, по предварительным оценкам она выросла с 23% до 30%.
Большинство регионов РФ по объемам организованного потока превзошли уровень 2019 года, который является сейчас базой для сравнения. Если общий турпоток в России в 2022 году вырос на 7%, то количество туристов, отправленных по России туроператорами – на 16% в среднем по стране.
Туроператоры отмечают, что во многих регионах изменился и сам характер турпотока: за счет вытеснения классическими туристами командировочных. В ряде индустриальных регионов РФ, где на туризм ранее не приходилось более 10-15% всего годового потока, его доля выросла до 40% за счет сокращения доли деловых поездок.
По предварительной оценке Аналитической службы АТОР, по итогам 2022 года три четверти проданных туров и размещения в России пришлось на 5 регионов (они же – лидеры и новогоднего спроса в РФ):
Краснодарский край (44%)
Санкт-Петербург (12%)
Кавминводы (9%)
Москва (6%)
Подмосковье (5,5%)
В ТОП-10 также вошли Крым, Калининградская область, Карелия, речные круизы, регионы Урала и Сибири.
Рост речного круизного турпотока в 2022 году составил порядка +28%, а общее количество туристов на реках России приблизилось к допандемийным показателям. Многие теплоходы были забронированы на 80% уже в середине сезона.
Туроператоры отмечают несколько важных трендов, характеризовавших внутренний туризм в 2022 году:
Средний чек на пакетный отдых в России составил в 2022 году 75 тыс. р. на 1 человека (учтены и пакеты с перелетом), что на 15% больше, чем в 2021 году. Цены на проживание в отелях южных курортных регионов в среднем по рынку выросли в пределах инфляции, хотя рост стоимости в высоком ценовом сегменте у ряда объектов мог быть на уровне 30% и более.
Продолжает расти доля бронирований отдыха в «домашнем» или сопредельном регионе, на фоне нестабильной ситуации сокращается количество дальних поездок. Соответственно, растет и доля туристов, добирающихся до места отдыха на собственном автомобиле.
Туроператоры на фоне ухода глобальных платформ бронирования в 2022 году расширили и будут продолжать расширять ассортимент за счет гостевых домов, мини-отелей и апартаментов в городах. В марте у туроператоров наблюдались очереди из заявок на подключение от небольших объектов, которые продавались ранее через Booking.com и AirBnB.
Спрос на люксовый отдых, отели 5* и систему «все включено» в России стабильно растет – при этом на рынке наблюдается дефицит таких объектов во всех основных курортных регионах.
Глубина бронирования остается, на фоне общей ситуации, небольшой – 1-1,5 месяца как максимум.
Пика раннего бронирования на 2023 год туроператоры ожидают в феврале 2023 года.
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ
По итогам трех кварталов 2022 года въездной турпоток в Россию формально составил 147,4 тыс. поездок иностранных граждан с целью туризма. Это на 99,5% меньше, чем за этот же период в 2019 году и даже на 16% меньше, чем в жестком ковидном 2021 году.
По итогам 9 месяцев 2022 года на первом месте по турпотоку в Россию находится Германия: 18,3 тыс. визитов (для сравнения, за 9 месяцев 2019 года граждане Германии посетили Россию с туристическими целями 465 тыс. раз). На втором месте по итогам трех кварталов турпоток из Турции – 15,8 тыс. визитов. На третьем – из Ирана (12 тыс.).
С учетом традиционно «низкого» для въездного туризма IV квартала, по итогам 2022 года въезд с целью туризма в Россию может составить порядка 180 тыс. визитов.
При этом в реальности большинство этих поездок тоже не будут относиться к классическому туризму – здесь учтены, например, «челноки» с Кубы, деловые поездки из Турции, визиты к родственникам в РФ из Германии и пр. Как таковой организованный въездной туризм в России в 2022 году существовал, по определению туроператоров, лишь «на уровне статпогрешности».
ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ
По предварительным прогнозам, со всеми целями визитов в этом году за границу выедут не менее 23,5 млн россиян (на 10% больше, чем в 2021 году). При этом около 40% этого выездного потока придется на 17 направлений, где выездной поток носит целиком или преимущественно туристический характер.
По оценкам Аналитической службы АТОР, в 2022 году по 17 ключевым туристическим зарубежным направлениям, включая Абхазию, будет зафиксировано свыше 9,4 млн поездок россиян. Это на 22% больше, чем по ключевым открытым для туризма направлениям в 2021 году (7,7 млн), то есть туристический выездной поток рос в 2022 году более быстрыми темпами, чем общий выезд за границу. Оценочно, с учетом стран СНГ, количество туристических поездок россиян может быть близко к 9,8 млн.
Ниже приведены ключевые зарубежные направления с преимущественной или значительной долей туроператоров (прогноз российского турпотока по всему 2022 году и динамика к 2021 году):
Турция – 5,3 млн (+13% к 2021 году)
Абхазия – около 1,1 млн (-25%)
ОАЭ – около 1 млн (+60%)
Египет – менее 900 тыс. (предположительно -10%)
Таиланд – 410 тыс. (многократный рост практически с нуля)
Мальдивы – 205 тыс. (-7%)
Доминикана – 92 тыс. в первом квартале (-48,6%)
Шри-Ланка – более 85 тыс. (рост в 6 раз)
Сербия – более 80 тыс. (+26%)
Куба – около 60 тыс. (-60%)
Ключевой тренд в выездном туризме в 2022 году – существенное увеличение доли туроператоров на рынке выездного туризма. Из-за сложностей с авиаемкостями туроператоры перешли от конкуренции к сотрудничеству, фрахтуя совместные чартеры в Турцию, ОАЭ, Египет, на Кубу и др.
Глубина продаж в выездном туризме в связи с геополитической обстановкой по большинству направлений остается небольшой – от 2 недель до 1,5 месяцев в среднем.
В связи с резким удорожанием авиаперелетов наблюдается изменение в предпочтениях туристов: они все больше выбирают за рубежом отели 4* и 5*, так как доля наземного размещения в составе турпакета уменьшилась, а средний чек за тур по ряду направлений вырос до 100%.
Продолжает расти доля «люкса» и «премиума», в том числе по массовым направлениям. Однако такие страны как Мальдивы, скорее всего, в 2023 году будут терять позиции по мере открытия новых стран ЮВА: многие люксовые туристы побывали там по 6-8 раз за 2020-22 годы.
В отличие от Мальдив, ставших массовым (сотни тысяч туристов) направлением, бронирования отдыха в Европе перешли в разряд «экзотики». Совсем небольшой спрос на эти страны все же есть – к туроператорам поступают заявки на бронирования отелей и туров в Италию, Францию, Грецию, Черногорию, Кипр и Болгарию, - заключили в АТОР.
/TOURBUS.RU
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