Новости Сергей Агафонов: «2023-й будет годом хороших стабильных продаж» Об итогах уходящего года и перспективах российского туризма в 2023 году мы побеседовали c гендиректором сети Магазинов горящих путевок

- Насколько успешным этот год был в целом для агентского бизнеса в России? - Этот вопрос наиболее простой и приятный. Я считаю, что для агентского бизнеса в России год был очень хорошим, несмотря на все сложности, которые были в начале года, и затем в сентябре. Всё это, конечно, повлияло на продажи. Однако 2022 год показал, что клиентский спрос очень хорошо и быстро восстанавливается. В принципе мы наблюдали реализацию отложенного спроса, даже, пожалуй, отложенного еще с ковидных времён. Туристы соскучились по путешествиям, и если говорить про лето, то оно было просто прекрасным. Если посмотреть на летние месяцы, то по объемам продаж, наверно это было как в доковидные времена, на уровне 2019 года. В целом, конечно, продажи полностью до допандемийного уровня не восстановились в силу названных выше причин, но год для агентского бизнеса был очень хорошим. Вырос средний чек по стоимости тура где-то в 1,8 раза, увеличился в 2 раза средний чек стоимости путевки по России, если раньше порядка он был 35-40 тысяч, то в этом году он был уже около 70-75 тыс. И это всё дало более крупную комиссию в рублевом выражении.

- Какие направления были самые продаваемыми в этом году и какая доля примерно приходилась на каждое из них? - Самое продаваемое направление весной и летом - это была Россия. В общем же на первом месте была Турция, второе место – Россия, третье – Египет. Здесь ничего нового в спросе в разрезе продажи пакетных туров не произошло. Тройка лидеров осталась неизменной. Сейчас в зимнее время на первом месте Египет. Возможно, что многим будем интересно посмотреть на нашем сайте так называемый «Индекс МГП». Он отражает информацию о реально проданных турах.

- Какие были главные российские бестселлеры в 2022 году? Какая примерно доля продаж приходилась на каждое из них? - Если речь о том, какое направления было бестселлером, то это, безусловно, Сочи, Краснодарский край, здесь был спрос и на отдых на море, и на отдых в горах. Крым в этом году из-за закрытого аэропорта в Симферополе очень существенно просел. При этом очень популярными были направления, связанные с летним отдыхом на Дальнем Востоке, Сахалин, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, то есть туда, куда ставил чартеры туроператор Fun& Sun.

- Насколько программы кешбэка помогли агентским продажам? - Для меня это очень спорный вопрос о том, что программы кешбэка помогают агентским продажам. На мой взгляд, эти программы не стимулируют продажи, а лишь перераспределяют их во времени. Объясню почему. Тот, кто собирался куда-то ехать отдыхать по России, тот по любому поедет. Сам по себе кешбэк не приведет дополнительных туристов – это моё субъективное мнение. Безусловно, конечно, туристу приятно покупать тур и получать при этом кешбэк. Мы наблюдали, что во время «окна кешбэка» продажи увеличивались, но когда заканчивался кешбэк, продажи резко сокращались. Именно об этом я и говорю: перераспределение объемов продаж во времени. Кешбэк в период, когда он был, перетягивал на себя продажи. Но не стимулировал спрос и не увеличивал продажи.

--Пожалуйста, назовите основные проблемы уходящего года, - Основная проблема уходящего года – это подверженность туризма всякого рода жизненным ситуациям и коллапсам. То есть нестабильный спрос, который мы наблюдали в течение 2022 года. Введение санкций в марте-апреле остановили наш воздушный флот, и в марте мало кто куда мог вообще полететь. Менялись маршруты, направления. Это сильно сдавливало спрос, и невозможно было его реализовать. То есть если коротко, то главная проблема для агентского рынка – это нестабильный спрос в течение 2022 года. Он то падал до нуля, то возрастал почти до объемов до начала пандемии, потом опять падал. Причины таких колебаний понятны.

- Что вы ждете от 2023 года? Дайте ваши прогнозы роста российского туристического рынка.

-2023 год я вижу как год, когда действительно начнет возрождаться туризм. Возможно, он выйдет на допандемийный уровень, возможно еще нет. Но это будет в любом случае год хороших стабильных продаж, так как открыто большое количество направлений на сегодняшний день, ковидные ограничения практически во всем мире ушли в прошлое, и я надеюсь, что текущая ситуация также разрешится в скором времени, и это откроет путь стабильному устойчивому спросу на поездки. Рост будет, по крайней мере, я на это очень надеюсь! /TOURBUS.RU

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