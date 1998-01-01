Чартерные рейсы впервые свяжут Петербург и Казань на новогодние каникулы

Зимние истории Северной столицы узнают туристы из Татарстана, которые приедут познакомиться с нашим городом на предстоящих каникулах. При поддержке Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму на время новогодних и рождественских праздников запускаются чартеры в Петербург из Казани.

«Гостеприимный город готовит традиционные рождественские ярмарки, новогодние представления, концерты, выставки, интерактивные занятия для детей. Знакомство с Петербургом в это время года доставит массу незабываемых впечатлений – наши гости полюбуются красочной иллюминаций площадей, увидят яркие фотозоны, нарядные новогодние елки и необычные арт-объекты. Узнают, как раньше отмечали Новый год и Рождество. Чартерная программа делает путешествие в Северную столицу удобным, продуманным, интересным и более доступным.

Сказочно украшенная, классическая Северная столица, а также ее новые точки притяжения не оставят равнодушными никого», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Экскурсионная программа «Знакомство с Петербургом» рассчитана на четыре дня. Она включает авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание, завтраки, автобусные экскурсии, услуги гида и транспортное облуживание. Заезды запланированы на 31 декабря, 3, 6 и 9 января.

В свою очередь петербуржцы, воспользовавшись чартерными рейсами, смогут оценить гостеприимство Татарстана и посмотреть на знаковые достопримечательности его столицы, совершить экскурсию в Казанский кремль, попробовать блюда местной кухни.

«Чартерные рейсы из Санкт Петербурга в Казань – это историческое событие для Республики Татарстан. Столица региона встречает гостей яркой праздничной иллюминацией, традиционной национальной кухней, доброжелательностью жителей, у которых богатые культурные традиции. Нам есть что показать и есть чем гордиться, мы предлагаем разнообразные экскурсионные программы и отдых на природе.

Чартерные полеты между двумя регионами еще больше укрепят наши культурные связи», – отметил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Двусторонняя чартерная программа впервые соединила Санкт Петербург и Казань в этом году в преддверии подготовки к майским выходным и летнему сезону.

«Чартерная программа между Санкт Петербургом и Казанью была очень востребована в летнем сезоне, причем туристы путешествовали в обоих направлениях. Поэтому мы решили запустить чартеры между городами и в новогодние праздники, чтобы жители Татарстана смогли прилететь в Петербург на каникулы, а петербуржцы ощутили гостеприимство Казани», - сообщил Александр Сирченко, заместитель генерального директора туроператора-организатора чартерных рейсов Fun&Sun.

/TOURBUS.RU