Новости Откроется ли Китай? Эксперты обсуждают неофициальную информацию о возможном открытии китайских границ для туристов уже в январе

В Китае в начале января смягчат ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщило вчера издание South China Morning Post, которое процитировали РИА «Новости» и «Интерфакс». Сообщается, что Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой — "А" — до "Б". Категория "А" была введена еще в 2020 году. В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19. При этом для въезда на территорию КНР будут требовать отрицательный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg. Кроме того, как сообщает агентство ЭФЭ, в Китае ослабят и контроль на своей территории за людьми, заболевшими коронавирусом. В частности, власти откажутся от практики отслеживания того, с кем контактировал тот или иной заболевший человек. Речь идет и об отказе от практики определения того, насколько высок риск заражения в том или ином районе. Однако, как сообщает сегодня АТОР, об открытии границ для туристов речи пока что не идет. На самом деле все эти сообщения имеют источником передачу на государственном телеканале Китая – CCTV. И по состоянию на 27 декабря никаких сообщений на данную тему нет ни на сайте Госсовета Китая, ни на сайте МИД Китая, ни на сайтах посольств КНР, ни на сайте государственного агентства новостей Синьхуа. Вероятно, официальные документы появятся позже. Как следует из данной телепередачи, действительно с 8 января в Китае отменяются карантинные меры на въезде для иностранцев, так как ковид более не относится к «особо опасным заболеваниям категории А» (которые такого карантина требовали). Однако, согласно тексту, «в соответствии с Законом о пограничном здравоохранении и карантине в отношении въезжающего персонала и товаров не будут применяться карантинные меры и меры по борьбе с инфекционными заболеваниями». Как видим, речь здесь идет лишь о персонале транспортных средств и перевозках грузов. Как говорилось также в передаче, «В дальнейшем будет произведена оптимизация условий для иностранных граждан, прибывающих в Китай с такими целями, как возобновление работы и производства, бизнеса, обучения, семейные визиты, воссоединение родственников и т. д., путем обеспечения выпуска соответствующих виз». «Въезд и выезд пассажиров в морских и сухопутных пунктах пропуска будет возобновляться не сразу, а постепенно, в несколько стадий». «Выезд китайских граждан за пределы Китая будет возобновлен «согласно установленному порядку» по мере того, как позволит международная эпидемическая ситуация и различные страховые возможности». Как отмечают эксперты АТОР, «из того объема информации, что есть на 27 декабря, крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха), фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда. С выездом китайцев за границу больше ясности – твердо обещано возобновление выезда, но без точной даты и с отсылкой к международной ситуации.» На основании этого экперты делают вывод: следует дождаться официальных документов и публикаций китайской стороны – хотя бы на уровне сообщений агентства Синьхуа. Только они позволят делать прогнозы о возобновлении туризма в КНР – и въездного, и выездного. /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com

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