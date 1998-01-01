Новости

«Большая тройка» ГДС потеснилась

В уходящем году на российском рынке онлайн-бронирования произошли революционные изменения

В 2022 году на российском онлайн-рынке произошли революционные изменения - его покинули крупные западные системы бронирования - Booking, AirBnb и другие, а все три ведущих глобальных дистрибутивных систем (ГДС) - Amadeus, Travelport и Sabre лишились существенной доли рынка.

В силу геополитических причин, ГДС, как и другие западные компании, приняли решение сократить свое присутствие в России. Также к частичному уходу с нашего рынка западные ГДС подтолкнуло и вступившее в силу 1 ноября постановление Правительства РФ от № 1393 «Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней».

В рамках этого постановления все авиакомпании в Российской Федерации должны использовать для хостинга и дистрибуции только программное обеспечение, сертифицированное на территории РФ. Как отмечают опрошенные ТБ эксперты, ни одна из трёх ГДС, представленных в России, не обеспечила выполнение новых требований. В связи с этим все российские авиакомпании, которые имели иностранный хостинг и дистрибуцию на рынке РФ через глобальные дистрибутивные системы, в срочном порядке мигрировали на российские аналоги.

Авиакомпании «Азимут» и S7 теперь хостятся в ОРС (бывший ТАИС), остальные авиакомпании «ушли» в «Леонардо» (Сирена Трэвел). Дистрибуция идет соответственно через ОРС и «Миксвел» (новый веб-сервис Сирены Трэвел).

Также три авиакомпании - «Аэрофлот», Уральские авиалинии и S7 предоставляют агентствам дополнительно прямой NDC-протокол подключения. Продажи российских авиакомпаний теперь ведутся на стоке ТКП или на прямых стоках авиакомпаний».

При этом эксперты подчеркивают, что иностранные авиакомпании по-прежнему продаются через ГДС на стоке БСП или, что редко на прямом стоке. Однако с момента начала СВО часть иностранных авиакомпаний остановили продажу своих рейсов в БСП Россия. Теперь, например, купить билет на Lufthansa возможно только через зарубежного партнера.

Как сообщили ТБ в пресс-службе московского представительства Amadeus, «компания Amadeus выполняет в России свои обязательства по действующим клиентским контрактам c соблюдением применимых санкций.

Туристические агентства в России по-прежнему могут использовать Amadeus Travel Platform для бронирования авиабилетов, отелей и других услуг, связанных с поездками».При этом, «новые коммерческие проекты в России на данный момент приостановлены, новые контракты на российском рынке не подписываются».

В представительствах ГДС Travelport и Sabre не смогли ответить на вопросы ТБ в связи с рождественскими праздниками в головных офисах компаний.

Редакция ТБ планирует вернуться к освещению темы работы ГДС в России в январе.

/TOURBUS.RU