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26 декабря
Сангаджи Тарбаев: «Мы предлагаем концептуально пересмотреть закон о туризме и стратегию развития отрасли»
Глава комитета Госдумы по туризму рассказал о планах по изменению туристического законодательства
России необходимо пересмотреть стратегию развития туристской отрасли, а положения находящегося в разработке законопроекта о туризме облегчить, поскольку излишний контроль вызывает много вопросов у исполнительной власти и турбизнеса, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, которого цитирует «Интерфакс».
«Мы с коллегами в Госдуме, а также с экспертным сообществом пришли к выводу, что необходимо попытаться концептуально пересмотреть законопроект в сторону облегчения. Потому что этот закон пытался регулировать очень много, и у нас вследствие этого появилось много дискуссионных развилок как с органами исполнительной власти, так и с экспертным сообществом, и с бизнес-сообществом», — сказал он, выступая сегодня на совещании с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова и представителей туристической отрасли в министерстве.
Как отметил г-н Тарбаев, новый законопроект, который предлагается совместно разработать, необходимо направить в сторону туристической деятельности, а также придать ему формат прямого действия.
«В целом мы видим основные направления развития законопроекта в трех направлениях. Первое – это закрепление и синхронизация понятийного аппарата. Второе – описание конкретное туристической услуги, субъектов и объектов туристической деятельности.
Ну и самое главное, он должен иметь прямой характер действия, чтобы и бизнес, и туристы могли понимать, что регулирует этот закон», — пояснил депутат.
По его словам, в текст законопроекта должны войти общие положения, государственные полномочия, регулирование взаимодействия субъектов и объектов туристической отрасли.
«Очень важно упомянуть о подготовке кадров, потому что этот вопрос всегда за скобками, а у нас по подготовке кадров большие проблемы. Пункт о безопасности, это очень важно в текущих условиях и в целом с точки зрения контроля. И заключительные положения», — добавил г-н Тарбаев.
Глава профильного комитета также предложил пересмотреть стратегию развития туристической отрасли в России. «Ввиду того что мы предлагаем концептуально пересмотреть закон о туризме, мы предлагаем пересмотреть и стратегию развития отрасли. Понимание в этом вопросе есть, но он дискуссионный.
Мы готовы предоставить свои наработки для того, чтобы поделиться с вами, коллеги, и прийти к общему знаменателю», — заключил он.
Как напоминает «Интерфакс», Ростуризм в декабре 2021 году опубликовал для обсуждения текст нового законопроекта, регулирующего туристскую отрасль. Как поясняли в ведомстве, действующий сегодня закон о туризме, принятый в 1996 году, сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. Обсуждение законопроекта продолжалось весь 2022 год.
В октябре Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. 19 декабря замминистра Дмитрий Вахруков сообщил, что законопроект перешел в Минэкономразвития со статусом «почти готово», но в документе «еще много над чем работать».
/TOURBUS.RU
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