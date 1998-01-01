Новости Тунис ждет чартеры из России уже этой весной Кроме того, рейсы из Москвы и Петербурга в Монастир и Джербу продолжит в новом году авиакомпания Nouvelair

Как сообщает сегодня АТОР, Тунис по итогам 2022 года примет около 6 млн иностранных туристов, что соответствует 60% от уровня допандемийного 2019 года. Североафриканское направление восстановило туристические связи со всеми основными въездными рынками, за исключением России. Как рассказали в российском представительстве Национального офисе по туризму Туниса, в 2022 году страну посетило всего порядка 10 тыс. россиян. «Российский туристический рынок по-прежнему является приоритетным для Туниса. Возвращение доковидных объемов перевозки между городами России и курортами Туниса является одной из стратегических задач на летний сезон-2023. Мы провели серию переговоров с российскими туроператорами, которые традиционно работали с Тунисом. Все готовы снова предлагать туры в Тунис, но нужно решить вопрос с авиасообщением. Нужны самолеты. Соответствующая активная работа уже ведется на разных уровнях. Мы надеемся на возвращение регулярных и чартерных рейсов из России в Тунис весной следующего года», – прокомментировали в туристическом офисе Туниса в РФ. Там напомнили, что с начала августа прямые рейсы в Россию возобновила авиакомпания Nouvelair. Перевозчик летает из Москвы и Петербурга в Монастир и на о.Джерба, в том числе, и в предновогодний период и в зимние праздники. Так, из Москвы 28 декабря заявлен рейс в Монастир, а 29 декабря – на Джербу. Из Петербурга рейс на Джербу отправляется 28 декабря, в Монастир – 31 декабря. Более того, теперь билеты на рейсы Nouvelair можно приобрести и на сайте авиакомпании Nouvelair. Однако для их прямой покупки потребуется карта иностранного банка. По информации Национального офиса по туризму Туниса, Nouvelair будет летать в Россию и в 2023 году. Старт полетных программ из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и Джербу запланирован с апреля. В туристическом офисе подчеркнули, что время в пути из России в Тунис на рейсах Nouvelair не изменилось: это по-прежнему немногим более 4 часов. Как напоминает АТОР, Тунис полностью открыт для туристов. В стране отменены все ковидные требования на въезде: российским туристам для посещения Туниса не нужна виза, требуется только действующий загранпаспорт. /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com

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