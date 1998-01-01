Реконструированный аэропорт Великого Устюга принял первый рейс

Первый регулярный авиарейс прибыл в воскресенье в аэропорт Великого Устюга после реконструкции авиаузла, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Мы присутствуем сегодня на историческом событии – произошел первый полет после реконструкции аэропорта. Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь "Вотчина Деда Мороза" вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", — сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, слова которого приводятся в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что с 26 декабря в аэропорт пять раз в неделю будут прилетать самолеты из Череповца и Вологды.

Соглашение о выделении средств на модернизацию аэропорта было подписано Росавиацией и Вологодской областью 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО "Горстройзаказчик". Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции ВПП) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей — из регионального.

По данным открытых источников, до реконструкции аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы, его ВПП имела длину 1,3 тыс. метров и могла принимать небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров.

В ходе реконструкции было выполнено удлинение взлетно-посадочной полосы до 1799 метров, уложено асфальтовое покрытие, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование. После реконструкции аэропорт получил возможность принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек.

На сегодняшний день рейсы выполняют авиапредприятие "Северсталь" и "Вологодское авиационное предприятие". Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как напоминает «Интерфакс», в Великом Устюге расположена "Вотчина Деда Мороза". На Вотчине создано множество туристических объектов. Среди них — тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад — филиал Московского зоопарка.

Власти региона рассчитывают, что к 2030 году количество туристов на родине Деда Мороза составит 624 тыс. человек ежегодно.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

