Генконсульство РФ в Хургаде: Все задержавшиеся туристы TEZ Tour вернулись на родину

Решение о будущем египетской чартерной программы должно быть принято сегодня

Мероприятия по вывозу российских граждан, остававшихся в Хургаде из-за возникших проблем у авиакомпании iFly, завершились в субботу, 24 декабря. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"По состоянию на утро субботы в египетском курортном городе остаются еще 585 россиян, имеющих контракты с туроператором TEZ Tour", - отметил генконсул.

По его словам, в субботу в 08:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) рейсом турецкой авиакомпании Corendon из Хургады в Уфу вылетели 165 человек.

Г-н Воропаев информировал, что на субботу были запланированы еще рейс той же компании Corendon в Уфу (165 пассажиров) и рейс Red Wings, который доставил в Москву 420 пассажиров.

Таким образом, добавил генконсул, "вывоз российских туристов - клиентов Tez Tour, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, - завершен". Он заметил, что с момента возникновения проблем у авиакомпании iFly до завершения мероприятий по вывозу туристов в субботу из Хургады альтернативными рейсами отправлено в России около 3,5 тыс. россиян, остававшихся на египетском курорте.

Ранее г-н Воропаев сообщал, что "новые туристы TEZ Tour прибывают в Хургаду рейсами "Аэрофлота".

Напомним, что авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

Между тем, авиакомпания IFly отменила рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх по 26 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.

«В IFly уведомили о том, что в настоящее время авиакомпания ожидает окончательного решения авиационных властей Иордании касательно возможности использования воздушного пространства страны. Решение о статусе рейсов с 27 декабря будет объявлено в понедельник 26 декабря», — сообщили в свою очередь накануне выходных в компании TEZ tour.

В то же время в пятницу президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил с учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки через друге страны.

По мнению президента РСТ, «необходимо не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИД, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров».

/TOURBUS.RU