Дмитрий Горин: В наступающем году туриндустрия перейдет от испытаний к восстановлению

Уходящий 2022 год, как и два предыдущих, принес отечественной туристической отрасли немало испытаний. Это и закрытие границ, и ограничение полетов на юг России, и упразднение Ростуризма и многое другое Но, несмотря на все эти факторы – надежды на восстановление отрасли есть.

Так, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что перезапуск внутреннего туризма позволил предложить путешественникам безопасные маршруты внутри страны. Это помогло туротрасли возместить часть потерь и остаться на плаву.

«Внутренний турпоток, во многом, за счет программ господдержки, кешбэка, снижения тарифов на размещение в отелях и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений, позволило туроператорам в 2022 году достигнуть практически доковидных показателей, - отметил г-н Горин. -

Безусловно, у разных регионов очень неровные результаты года, но в целом, тенденция позитивна. К примеру, большой рост туристов в Москве, в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе, а вот в Крыму мы видим очевидный спад, - поток организованных туристов за год там сократился более, чем на 30%».

Из трендов нынешнего года Дмитрий Горин отметил увеличение веса услуг туроператоров, турагентов: «Из-за возможных рисков, туристы предпочитают выбирать организованные путевки через турагентов в партнерстве с туроператорами, так как в ситуации, когда например зарубежные путешествия связаны с отсутствием карт, то проще оплатить трансфер, страховку и другие услуги через ответственных профессионалов.

Отмены вылетов, переоформление билетов, возможности обмена путевок уже даже сформировали новую логистическую цепочку: от первых платежей до конечного путешествия.

В настоящее время - основная проблема – действующие и постоянно обновляющиеся ограничения на международные и внутренние перелеты».

Так, главная трансформация выездного туризма в России с февраля связана с резким сокращением количества направлений с прямым авиасообщением, - продолжил эксперт. До ограничений и санкций российские авиакомпании выполняли рейсы в 69 стран мира. Сейчас - только в 32.

Да и закрытие 11-ти аэропортов в России сыграло свою роль в первую очередь по перераспределению транспортной логистики. В целом, пассажиропоток российских авиакомпаний с начала 2022 года составил 87 млн. человек. По итогам года, вероятно, составит более 94 млн. Что в данных условиях, вполне достойные цифры.

Дмитрий Горин добавил, что отдельная «больная» тема 2022 года - въездной туризм: «На сегодня он, можно сказать, близится к нулю. И главный план 2023 года эти показатели реанимировать. Это, конечно, невозможно без господдержки, электронных виз, которые все никак не примут, альтернативных платежных инструментов.

Но в целом мы видим тенденцию к стабильному восстановлению отрасли. и надеемся что те основы государственной поддержки, которые закреплены в бюджете, - будут не только декларироваться, но и реализовываться».

Говоря о годе наступающем, г-н Горин отмечает, что пока что сохраняется прогноз по росту популярности российских направлений: «Уже сейчас сегмент раннего бронирования на летний сезон по России это демонстрирует. Но пугает тот факт, что число мер господдержки может сократится. Так финансирования на программу туристического кешбэка уже не предусмотрено. А надо сказать, что в 22-м году сегмент организованного внутреннего туризма заметно вырос именно за счет действовавших программ кешбэка и субсидирования чартерных рейсов по стране. Мы рассчитываем, что государство окажет поддержку отрасли и для решения вопроса по оставшимся долгам перед туристами.

В частности, что будут выделены средства за вывоз туристов их из за рубежа в феврале – марте 2022 года».

«Важным фактором поддержки в следующем году станет продление финансирования программы въездного туризма и субсидирования внутрироссийских чартерных рейсов. С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы на оплату чартерных рейсов, повторное приобретение билетов на регулярные рейсы, квоты проживания туристов в отелях о время ожидания вывозного рейса.

Все это вкупе позволит перейти от испытаний к действиям по восстановлению туристической отрасли в нашей стране», - заключил вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU