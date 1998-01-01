«Яндекс Путешествия» выяснил, куда поедут россияне на Новый год

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда пользователи сервиса отправятся на новогодние праздники.

В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — 83%, что на 5% меньше, чем годом ранее. По сравнению с прошлым годом спрос на поездки в страны Ближнего зарубежья вырос на 32%, а за границу в целом — на 4%.

Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самые популярные зарубежные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Без учёта стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

Как и в прошлом году, путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. При этом за границу в текущем году пользователи бронировали отели и перелёты в среднем на 11 дней раньше — за 70 вместо 59 дней в 2021 году. А для новогодних поездок по России горизонт планирования немного сократился — в среднем с 61 до 54 дней.

Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 18%, составив 14 000 ₽. Цена аналогичного перелёта за границу выросла на 79% — 28 000 ₽ до 50 000 ₽. Средняя стоимость бронирования номера в отеле по России на новогодних праздниках — 35 300 ₽ (средняя стоимость ночи — 6 800 ₽), за границей — 42 500 ₽ (средняя стоимость ночи — 5 760 ₽).

Топ-10 городов России для поездок на новогодние праздники в 2022 году ():

Москва: перелёт — 10 800 ₽, отель — 29 700 ₽ (стоимость ночи — 5 700 ₽) Санкт-Петербург: перелёт — 11 700 ₽, отель — 25 450 ₽ (стоимость ночи — 5 100 ₽) Сочи: перелёт — 17 500 ₽, отель — 62 700 ₽ (стоимость ночи — 11 100 ₽) Минеральные Воды: перелёт — 16 400 ₽, отель — 22 600 ₽ (стоимость ночи — 4 250 ₽) Калининград: перелёт — 12 700 ₽, отель — 34 000 ₽ (стоимость ночи — 6 900 ₽) Екатеринбург: перелёт — 12 700 ₽, отель — 21 300 ₽ (стоимость ночи — 4 200 ₽) Уфа: перелёт — 12 400 ₽, отель — 17 900 ₽ (стоимость ночи — 3 700 ₽) Самара: перелёт — 11 450 ₽, отель — 17 700 ₽ (стоимость ночи — 3 600 ₽) Мурманск: перелёт — 15 000 ₽, отель — 22 750 ₽ (стоимость ночи — 4 600 ₽) Новосибирск: перелёт — 16 250 ₽, отель — 19 200 ₽ (стоимость ночи — 3 750 ₽)

Топ-10 стран для поездок на новогодние праздники в 2022 году (указаны средняя стоимость перелёта в обе стороны на одного человека, средняя стоимость бронирования номера в отеле и средняя стоимость ночи):

Турция: перелёт — 48 262 ₽, отель — 71 286 (стоимость ночи — 9 585 ₽) Армения: перелёт — 33 400 ₽, отель — 33 303 ₽ (стоимость ночи — 5 124 ₽) Казахстан: перелёт — 34 300 ₽, отель — 38 663 ₽ (стоимость ночи — 5 523 ₽) Узбекистан: перелёт — 26 655 ₽, отель — 23 554 ₽ (стоимость ночи — 3 544 ₽) Объединённые Арабские Эмираты: перелёт — 67 250 ₽, отель — 112 388 ₽ (стоимость ночи — 16 447 ₽) Киргизия: перелёт — 29 330 ₽, отель — 36 059 ₽ (стоимость ночи — 4 653 ₽) Египет: перелёт — 54 900 ₽, отель — 62 410 ₽ (стоимость ночи — 7 133 ₽) Азербайджан: перелёт — 34 200 ₽, отель — 28 622 ₽ (стоимость ночи — 4 600 ₽) Сербия: перелёт — 73 700 ₽, отель — 29 643 ₽ (стоимость ночи — 5 929 ₽) Израиль: перелёт — 82 600 ₽, отель — 64 860 ₽ (стоимость ночи — 9 266 ₽)

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