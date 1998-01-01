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23 декабря
«Яндекс Путешествия» выяснил, куда поедут россияне на Новый год
Аналитики изучили данные по предновогоднему бронированию отелей и поиску авиабилетов
Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда пользователи сервиса отправятся на новогодние праздники.
В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — 83%, что на 5% меньше, чем годом ранее. По сравнению с прошлым годом спрос на поездки в страны Ближнего зарубежья вырос на 32%, а за границу в целом — на 4%.
Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самые популярные зарубежные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Без учёта стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.
Как и в прошлом году, путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. При этом за границу в текущем году пользователи бронировали отели и перелёты в среднем на 11 дней раньше — за 70 вместо 59 дней в 2021 году. А для новогодних поездок по России горизонт планирования немного сократился — в среднем с 61 до 54 дней.
Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 18%, составив 14 000 ₽. Цена аналогичного перелёта за границу выросла на 79% — 28 000 ₽ до 50 000 ₽. Средняя стоимость бронирования номера в отеле по России на новогодних праздниках — 35 300 ₽ (средняя стоимость ночи — 6 800 ₽), за границей — 42 500 ₽ (средняя стоимость ночи — 5 760 ₽).
Топ-10 городов России для поездок на новогодние праздники в 2022 году ():
Топ-10 стран для поездок на новогодние праздники в 2022 году (указаны средняя стоимость перелёта в обе стороны на одного человека, средняя стоимость бронирования номера в отеле и средняя стоимость ночи):
/TOURBUS.RU
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