«Аэрофлот» с 18 января открывает рейсы в Бангкок из Иркутска

Полёты в столицу Таиланда будут выполняться дважды в неделю на самолётах Boeing 737-800

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» с 18 января открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок. Продажа билетов открыта.

Полёты в столицу Таиланда будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути составит 6 часов 25 минут.

Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появится прямой доступ к популярным курортам Таиланда без пересадок в Москве».

Напоминим, что сейчас «Аэрофлот» летает рейсам на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока.

По информации АТОР, тарифы заявлены привлекательные – от 48 тыс. руб. на человека в обе стороны (с багажом), если вылет 18 января и возвращение 25 января. В начале февраля тарифы повышаются – от 59,4 тыс. руб. в обе стороны на человека.

Еще один перевозчик, выполняющий регулярные рейсы из Иркутска в Бангкок – авиакомпания S7 – просит за перелет по этому маршруту от 78,5 тыс. руб. на человека в обе стороны и в январе, и в феврале.

Таким образом, перелет из Иркутска в Бангкок пассажирам «Аэрофлота» обойдется дешевле, чем пассажирам S7, - делают вывод специалисты АТОР.

Прямые чартерные рейсы из Иркутска в Паттайю выполняет сейчас AZUR air. На этих бортах возят своих туристов Coral Travel и Fun&Sun. А на Пхукет из Иркутска можно улететь на AZUR air также с ANEX Tour, «Интуристом» и с Pegas Touristik на «Икаре».

Купить тур у Coral Travel в Паттайю с вылетом из Иркутска в середине января можно за 152 тыс. рe,. на двоих на 10 ночей.

Туры в Паттайю из Иркутска, сформированные на «Аэрофлоте», туроператоры еще не выставили в свои системы бронирования. Но, gо оценкам экспертов АТОР и накопленному за 2022 год опыту, можно предположить, что туры на «Аэрофлоте» с предложенными сейчас тарифами, смогут конкурировать по цене с турами на чартерной перевозке.

За перелет на двоих в обе стороны из Иркутска до Паттайи нужно будет заплатить 96 тыс. руб. Купить наземное обслуживание в Паттайе, например, у ПАКС можно 19 тыс. руб. на 10 ночей январе в отеле 3*. Итого получается 115 тыс. рублей на двоих.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпаний