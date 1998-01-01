|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 декабря
Петербург и Москва: особая атмосфера и новый взгляд
Руководители комитетов по туризму двух столиц обсудили развитие проекта «Два города – миллион впечатлений»
Петербург и Москву связывает уникальный проект «Два города – миллион впечатлений». Перспективы его развития и дальнейшего продвижения туристских возможностей обеих столиц обсудили на рабочей встрече, прошедшей 21 декабря в «Невской ратуше», председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев и председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
«Петербург и Москва – самые крупные туристские центры страны. Похожие и непохожие друг на друга. Но объединенные совместным проектом «Два города – миллион впечатлений», различия становятся сильной стороной, воплощая образы обеих столиц в единой туристской программе. В ее рамках мы проводим большую работу по продвижению Петербурга и Москвы на внутреннем и зарубежном рынках, по восстановлению и дальнейшему развитию турпотоков.
Проект устроен по принципу «конструктора», который постоянно пополняется новинками. При этом общие разработки двух городов уже стали конкретными туристскими продуктами, продвигаемыми организациями сферы гостеприимства и востребованными путешественниками. Наша задача – устойчивое развитие туризма, когда люди понимают, зачем приезжать много раз, возвращаться снова и снова, знакомиться с культурным и событийным разнообразием двух городов, действительно получая миллион впечатлений», - отметил Сергей Корнеев.
Программа реализуется с мая 2021 года и позволяет мегаполисам существенно расширить возможности в плане привлечения новых туристов и повторных визитов гостей, используя для этой цели новые пространства и точки притяжения.
«Пилотный проект успешен как по духу, так и по содержанию. Возможность совместного и взаимного представления путешественникам туристского потенциала двух городов – это ноу-хау, которое будет себя раскрывать и проявлять во всем многообразии возможностей. Москва и Петербург друг у друга на первом месте по количеству туристов.
Мы синхронизировались по пониманию, какую туристскую инфраструктуру оба города могут предложить путешественникам, определили пути, подходы и видение дальнейшего развития сферы туризма, договорились о постоянной взаимной поддержке и обмене опытом. И уже наметили общие планы по донастройке тех вещей, которые позволят повысить информационный охват аудитории, чтобы донести до людей идею: нужно приезжать и в Москву, и в Санкт Петербург», - заключил Евгений Козлов.
Во время встречи глав профильных комитетов шла речь о ведении общей информационной кампании, совместном участии в выставках на территории России и за рубежом, согласовании единого календаря событий, выработке оптимального формата роуд-шоу для представления проекта «Два города – миллион впечатлений» и способах его продвижения в регионах и т.д.
Новыми точками роста проекта станет обмен опытом в сфере образовательного туризма, а также в области повышения квалификации и совершенствования подготовки кадров для индустрии гостеприимства.
В настоящее время в Петербурге и Москве разрабатывается серия совместных маршрутов. Предложения рассчитаны как на искушенных жителей двух столиц, много путешествующих в гости к друг другу, так и на туристов из других регионов. Например, Северная столица активно развивает направления спортивного, промышленного, экологического, медицинского и оздоровительного туризма. Разнообразить поводы для поездок призвана «Новая туристская география» Петербурга. Ее объекты пользуются растущей популярностью, добавляя к всемирно известным театрам и музеям новые места интереса на туристской карте города.
В рамках встречи был также отмечен активный запрос со стороны туристов на посещение лучших гастрономических заведений. «Новогодний московский завтрак» и «Петербургский завтрак» уже сейчас позволяют получить больше впечатлений от путешествия по двум столицам.
Вдохновиться новыми идеями интересных экскурсий в рамках проекта «Два города – миллион впечатлений» поможет мобильный туристский информационный центр Москвы, который на время расположится в Санкт Петербурге возле Арки Главного штаба.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72