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TEZ Tour и Ifly ждут разрешения от властей Иордании на пролет самолетов

Как только разрешение будет получено, рейсы в Египет возобновятся

Авиакомпания IFly ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу туроператора TEZ Tour.

Напомним, что авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

"Авиакомпания IFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет от властей королевства", — рассказали в компании.

Как отметили в TEZ Tour, авиакомпания готова возобновить полетную программу в Египет "незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено".

Ранее авиакомпания сообщала, что на этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании.

Как говорилось в сообщении компании вчера, «В связи с тем что принятие решения уполномоченными органами государственной власти РФ затягивается, iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря.

Вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии TEZ TOUR, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану. На данный момент в Россию вернулось уже почти 6000 человек.

Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время».

Также в компании сообщили, что «На этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании.

После этого а/к iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации».

В свою очередь, РСТ сегодня сообщает, что «В связи со сложившейся ситуацией президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил рассмотреть возможность оперативного принятия следующих мер. С учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки через друге страны.

При наличии такой технической возможности увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта. В случае отсутствия у них провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков».

По мнению президента РСТ, «необходимо не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИД, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров».

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено авиаперевозчиком



