Эксперты: Рубль падает, авиабилеты и туры дорожают

По мнению туроператоров, ослабление рубля уже привело к подорожанию туров на 15-17%

В последние недели года курс рубля сильно снижается по отношению к доллару и евро. Российская валюта долгое время держалась на уровне чуть выше 60 рублей за доллар. Однако за последний месяц евро подорожал более чем на 9 рублей, доллар – более чем на 7,5 рублей.

Это привело к удорожанию как туров, так и авиабилетов за рубеж, однако сейчас стоимость перелета зависит, в первую очередь, от соотношения спроса и предложения на авиаперевозку, сообщили эксперты, опрошенные «Интерфаксом».

"Международные авиаперелеты привязаны к курсу евро и доллара в России, в основном к евро. Сейчас курс меняется в системе расчетов не раз в неделю как раньше, а каждый день. Так как он растет плавно последние две недели, то колебания в сравнении с курсами месячной давности заметные.

За последние две недели курсы валют в соответствии с резолюцией IATA для глобальных систем дистрибуции выросли на 5-15%", — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Как отметил г-н Горин, текущий курс на 22 декабря составляет 73,5 рублей за евро и 69,5 рублей за доллар. Он меняется день в день.

Между тем, по словам эксперта, с учетом ограниченного авиасообщения и динамического ценообразования наиболее важным фактором для стоимости авиабилетов является соотношение спроса и предложения на международный перелет, чем колебания валют.

"Даже при низком курсе тарифы были в 2-3 раза выше, чем в 2021 году, из-за дефицита международной авиаперевозки по тому или иному направлению.

Если говорить о ценах на билеты на более дальние даты, то они за счет гибких тарифов не так сильно выросли, но увеличиваются из-за спроса", — пояснил он.

В свою очередь, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что ослабление рубля привело к подорожанию туров на 15-17%.

"С серьезными проблемами столкнулись сейчас те, кто не оплатил до конца свой отпуск. Внес предоплату в ноябре или начале декабря, а теперь полная сумма доплаты выросла примерно на 15-17% из-за роста курса доллара и евро.

И это линейная зависимость стоимости абсолютно всех туров от текущего курса", — подчеркнул он.

По словам г-на Мурадяна, есть отдельные турпакеты по горящим ценам, например, в ОАЭ, однако это не имеет никакого отношения к валютным скачкам.

"Думаю стоит ждать понедельника, чтобы ситуация более-менее прояснилась", — считает эксперт.

/TOURBUS.RU