На Ставрополье размер курортного сбора увеличили в два раза

В этом году в крае в рамках курортного сбора собрано 287 млн рублей

Депутаты думы Ставропольского края на заседании в четверг утвердили решение о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в курортных городах региона до конца 2024 года и увеличении его размера, передает "Интерфакс".

Срок проведения эксперимента продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора увеличен до 100 рублей в сутки.

"Это обусловлено удорожанием строительных материалов, увеличением стоимости работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, а также повышением расходов на их содержание", — пояснила депутат Анна Зимина в ходе заседания.

пояснительных материалах к закону говорится, что при средней стоимости путевки 3,5 тыс. рублей за человека в сутки и средней продолжительности пребывания 12 дней ее общая стоимость составляет 42 тыс. рублей. "При установлении курортного сбора на уровне 100 рублей с человека в сутки переплата за весь период пребывания составит 1 тыс. 100 рублей, или 2,6% от стоимости путевки", — отмечается в документе.

Курортный сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Ранее размер курортного сбора на Ставрополье составлял 50 рублей в сутки.

По информации Минтуризма региона, с начала 2022 года на Ставрополье объем курортного сбора составил 287 млн рублей.

Напомним, что ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2027 г. срок проведения в РФ эксперимента по взиманию курортного сбора. При этом ко второму чтению срок может быть сокращен до 2025 г. и в программу эксперимента могут быть добавлены новые регионы.

Документ был внесен в парламент в апреле одним из участников эксперимента — думой Ставропольского края.

Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает продлить срок проведения эксперимента до 2027 г. Данную инициативу на прошлой неделе в своем заключении поддержало правительство.

При этом правительство РФ предложило продлить срок действия эксперимента не до 2027 г., а до 31 декабря 2024 г. и распространить эксперимент на г. Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года.

В пояснительных материалах к законопроекту приводятся данные Минэкономразвития, согласно которым средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 гг. составили 1 млрд 557 млн руб. В период с 1 января по 28 апреля 2022 г. объем средств, собранных от уплаты курортного сбора, составил 200 млн руб.

/TOURBUS.RU