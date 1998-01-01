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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Египет/ Росавиация выдала новые допуски на международные рейсы/ Smartavia запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Египет

"Уральские авиалинии" отменили запланированные рейсы в Египет, сообщила "Интерфаксу" представитель авиакомпании. "Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами", — сказала она.

Ранее в декабре полеты в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх приостановили российские авиакомпании iFly и Nordwind. Их рейсы выполнялись через воздушное пространство Иордании, но эта страна запретила пролет для российских самолетов с двойной регистрацией. Аналогичные запреты ввели Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен.

Авиакомпании обратились в Росавиацию с просьбой разрешить им летать в Египет через Сирию, воздушное пространство которой недоступно им с 2013 года. В Росавиации сообщали, что вопрос находится на межведомственном согласовании.

Росавиация выдала новые допуски на международные рейсы

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на международные рейсы. Так, Red Wings получила допуски на рейсы в Китай – из Новосибирска в Санью. Это совпало с новостью о том, что Управление туризма Хайнаня планирует постепенно восстановить авиасообщение с российскими городами.

Также ведомство предоставило право компании Azimut ставить перелеты по маршруту Краснодар-Самсун (Турция).

Кроме того, Федеральное агентство отозвало целый ряд допусков на рейсы в Грецию и на Кипр. Так, Red Wings аннулировали допуски на полеты из Волгограда в Афины, на Корфу и Миконос, а также из Саратова в Ларнаку.

Обе страны еще с весны прекратили авиасообщение с Россией из-за санкций.

Smartavia запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

Авиакомпания Smartavia с 28 декабря запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам на Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел в рамках зимнего расписания.

Smartavia — третья авиакомпания на этом направлении, в настоящее время полеты из Нижнего Новгорода в Сочи выполняют авиакомпании "Икар" и Nordwind четыре раза в неделю.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией