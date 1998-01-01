Новогодний Вьетнам: Спрос есть, но мешает отсутствие прямых рейсов

Ведущие туроператоры рассказали о ходе продаж туров во Вьетнам и его конкуренции с Таиландом

Как сообщает сегодня РСТ, обьемы продаж новогодних туров во Вьетнам пока что далеки от допандемийных. Из-за отсутствия прямого авиасообщения туроператоры отправляют своих туристов во Вьетнам стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний через Казахстан или Узбекистан.

Так, «Анекс Тур», по словам руководителя PR-департамента туроператора Алены Хитровой, летает на курорт Нячанг из Астаны и Алматы на рейсах вьетнамского лоукостера VietJet Air.

«Эти пакеты туристы могут купить в любом агентстве, которое с нами сотрудничает, но тур начинается из Алматы, то есть добираться до Казахстана надо самостоятельно. Продажи на Новый год идут хорошо», – рассказала она.

Клиенты «Пегас Туристик» также летят во Вьетнам из Астаны и Алматы на VietJet Air. Оператор Fun&Sun продает пакеты на курорты Нячанг и Фантьет с пересадкой в Алматы на рейсах SCAT Airlines.

Туристы «Пакс» летают на остров Фукуок на рейсах Uzbekistan Airways из Ташкента. Как пояснила заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева, этой авиакомпанией оператор возит туристов с начала лета.

Пакет включает всю перевозку – из Москвы до Ташкента и затем до Вьетнама. Блочные новогодние места уже все распроданы.

Блоки мест позволяют продавать пакеты с фиксированной стоимостью авиабилетов независимо от колебаний цен в системах GDS, что делает перелет выгодным. Однако число мест ограничено, что, в свою очередь, серьезно сдерживает спрос. По словам туроператоров, во Вьетнам отправилось бы гораздо больше россиян, будь с этой страной прямое авиасообщение.

«Туристов было бы больше, даже если бы на этом направлении летало больше арабских перевозчиков и можно было бы воспользоваться их транзитным рейсами, – говорит руководитель направления компании «Ванд Тревел» Анастасия Салтыкова.

– Внутренние цены на вьетнамских курортах доступные, инфраструктура восстановилась. Мы все курорты внимательно отсмотрели еще в сентябре в ходе рекламного тура, и остались довольны ситуацией. Да и туристы возвращаются с хорошими впечатлениями. Новый год у нас уже весь продан, а вот дальше пока Вьетнам идет слабовато».

Эксперт полагает, что стране к началу зимы стало сложно конкурировать с Таиландом, куда есть прямая перевозка и ее объем постоянно увеличивается. При этом многие отели в Таиланде уже «стоят на стопе», а во Вьетнаме с размещением никаких проблем.

С этим мнением согласен руководитель отдела по маркетингу компании China Travel Евгений Глотов. «Влияние Таиланда, несомненно, очень большое. У нас осенью туристы летали стыковочными рейсами в Нячанг, но затем прямой Таиланд перетянул спрос на себя».

Правда, проблема Вьетнама не только в перевозке. «Не надо забывать, что это еще и популярное экскурсионное направление. Люди готовы лететь стыковочными рейсами, но каждое наземное подтверждение выливается в проблему – все туриндустрия там не полностью оправилась после пандемии. Кроме того, есть скачки цен на топливо, вопросы по сервису. Наш объем на направлении сейчас минимальный, это единичные индивидуальные туристы», – говорит г-н Глотов.

Как отмечает также РСТ, в самом Вьетнаме также недовольны темпами восстановления въездного туризма. Россияне – не самый массовый рынок, но ценный, так как наши туристы приезжают на продолжительный срок и тратят больше других. Но с начала 2022 года приехало лишь 14 тыс. россиян, а в 2019 году было 640 тыс.

Всего за 10 месяцев 2022 года во Вьетнам прибыло 2,5 млн иностранных туристов, что составляет только 15% от допандемийного потока и вдвое меньше, чем было запланировано на 2022 год

Власти считают, что надо менять визовую политику. Во Вьетнам без визы могут въезжать граждане 25 стран, в том числе России, на срок до 15 дней, а, например, в Таиланд – граждане 50 стран и на 45 дней. Для таких удаленных стран, как Россия, это имеет значение.

Также во Вьетнаме полагают, что нужно активнее открывать новые прямые авиарейсы, соединяющие Вьетнам с главными въездными рынками. Так что, возможно, мы увидим в ближайшем будущем прогресс на этом направлении, - отмечают эксперты РСТ.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Минтуризма Вьетнама