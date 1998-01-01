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Росавиация снова не согласовала авиакомпании Ifly полеты в Египет через Сирию

Обещанное на сегодня возобновление полетов отменено, но TEZ Tour надеется продолжить полеты завтра

Авиакомпания IFly отменяет рейсы, запланированные 22 декабря на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"IFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил нас сегодня. О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время.

Вывозные рейсы для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении, с 15 декабря выполняются в плановом режиме", — пояснили в компании.

«Вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 4000 человек. В ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах а/к EgyptAir, Red Wings и Corendon. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов. О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время.

При этом iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря», - добавили в компании.

Туроператор также вновь напоминает, что вернет туристам деньги за несостоявшиеся туры в течение 10 дней после получения заявления бухгалтерией. Выплаты за ранее отмененные туры (15-19 декабря) уже производятся.

Напомним, что авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком