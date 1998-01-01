Роза Хутор торжественно открывает зимний сезон 24 декабря

День "Роза Хутор" откроет зимний сезон-2022/2023 на курорте 24 декабря, но открытие трасс для катания в связи с теплой погодой намечено на 29 декабря, сообщает сегодня пресс-служба курорта.

"Новый зимний сезон начнется с традиционного праздника День "Роза Хутор". Его мероприятия стартуют в 10:00 на центральной площади курортного городка. Гости смогут индивидуально или в команде сразиться в "Кнопочном бое", пройти "Лабиринт Аватара", сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14:00 до 16:00 можно будет разгадать квест "Путешествие на Роза Хутор" в сопровождении DJ-сета.

Праздничное действо развернется также и в Горной Олимпийской деревне, где с 17:00 до 18.00 гостей ждет театрализованное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, первоначально планировалось открыть трассы 23 декабря, но из-за теплой погоды начало катания пришлось перенести на 29 декабря.

"Каждый год мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши гости получили наиболее позитивные впечатления от отдыха на курорте. Именно по этой причине мы приняли решение открыть горнолыжные трассы для катания немного позже.

В этом году наблюдается аномально теплый декабрь и, к сожалению, нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек. Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации.

Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания и все желающие смогут снять пробу с первого "вельвета", — цитирует его пресс-служба.

В зимнем сезоне для катающихся на курорте будут открыты 52 трассы всех уровней общей протяженностью 105 км, их обслуживают 32 современных подъемника. Как уточнили в пресс-службе, в новом сезоне расширены некоторые участки трасс на северном склоне хребта Аибга.

"Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря открылся просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. На самой популярной обзорной площадке Роза Пик можно не только сделать селфи на фоне впечатляющих ландшафтов, но и покачаться на высокогорных качелях или пройтись по подвесному мосту.

А в Горной Олимпийской деревне – прокатиться на родельбане. Открыты Хаски Хутор с ездовыми собаками, интерактивный парк «Моя Россия» с интересными выставками и Музей Археологии", — добавил г-н Белокобыльский.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой курорта